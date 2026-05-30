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Roland-Garros 2026 : combien Moïse Kouame va-t-il toucher après son élimination au 3e tour ?

Moïse Kouame a fait vibrer la France entière pendant cette première semaine de Roland-Garros. [REUTERS/Stephane Mahe]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le grand espoir tricolore Moïse Kouamé a été éliminé lors du troisième tour de Roland-Garros ce samedi, mais il va toucher une belle dotation.

Il repart avec de l’expérience et une jolie somme. Moïse Kouame, qui disputait son premier Roland-Garros à 17 ans, a chuté avec les honneurs samedi au 3e tour face au Chilien Alejandro Tabilo (4-6, 6-3, 6-4, 7-6).

Malgré cette défaite au terme d’une nouvelle bataille, le 318e joueur mondial va percevoir la plus grosse dotation de sa jeune carrière.

Après les 87.000 euros et les 130.000 euros des deux premiers tours, le joueur de Sarcelles va ainsi recevoir 187.000 euros pour sa participation au troisième tour. S’y ajoutent 19.000 euros pour sa participation au double messieurs.

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Avant les Internationaux de France, Moïse Kouame n’avait touché qu’un total de 151 181 euros depuis le début de sa carrière.

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