Neymar : Le Brésilien à nouveau blessé au pied

Actuellement avec l’équipe du Brésil, Neymar s’est blessé au pied droit à l’entraînement, a rapporté la presse brésilienne. Sa présence pour le match amical contre la Corée du Sud est très incertaine.

Nouveau pépin physique pour Neymar. Au sortir d’une saison mitigée avec le PSG, marquée par de nouvelles blessures, l’ancien barcelonais s’est blessé au pied droit au cours d’un entraînement avec l’équipe du Brésil. Il a été touché dans un choc avec un coéquipier lors d’une opposition entre titulaires et remplaçants qui servait de préparation au match amical programmé ce jeudi contre la Corée du Sud.

Pris en charge par l’équipe médicale de la Seleçao, il a quitté ses coéquipiers en boitant et il n’a plus été revu par la suite. Dans l’attente de connaître la nature exacte de sa blessure, sa participation à la rencontre face aux sud-Coréens est plus qu’incertaine. «A l’heure actuelle, il est difficile de dire avec certitude s’il pourra jouer, on verra ça demain matin», a confié le médecin de la sélection brésilienne Rodrigo Lasmar.

Depuis son arrivée au PSG à l’été 2017, Neymar a été sujet à de nombreuses blessures. La dernière remonte à la fin de l’année 2021. Victime d’une entorse à la cheville, contractée face à Saint-Etienne, il avait été éloigné des terrains pendant plus de deux mois entre décembre et février.

Un départ du psg cet été ?

Ses blessures récurrentes, conjuguées à des performances pas toujours convaincantes et une hygiène de vie fortement critiquée, auraient convaincu les dirigeants parisiens de lui trouver une porte de sortie cet été. Mais l’affaire ne sera pas simple. Car peu de clubs ont les moyens de s’attacher ses services, et Neymar n’a aucune intention de quitter Paris, où il est sous contrat jusqu’en 2025.

Il demeure déterminé par la volonté de remporter la Ligue des champions avec le club parisien. Mais pour parvenir à ses fins, Neymar va devoir être épargné par les blessures et surtout renouer avec son meilleur niveau.