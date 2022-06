Guerre en Ukraine : le message de Pelé à Vladimir Poutine

En marge du match de barrages de l’Ukraine, mercredi soir, contre l’Ecosse, la légende du football brésilien Pelé s’est adressé à Vladimir Poutine pour lui demander «d’arrêter l’invasion» de l’Ukraine.

«Rien qui justifie une telle violence». Trois mois après le début de la guerre menée par la Russie en Ukraine, Pelé a publié une lettre, ce mercredi, avant le match de barrages pour le Mondial 2022 entre l’Ukraine et l’Ecosse, pour demander à Vladimir Poutine de mettre un terme au conflit.

«Je veux utiliser le match d’aujourd'hui comme une opportunité pour faire une requête : arrêtez l’invasion», a demandé la légende du football brésilien (81 ans). «J’ai vécu huit décennies, lors desquelles j’ai vu des guerres et des discours de haine de dirigeants au nom de la sécurité de leur peuple. Nous ne pouvons plus revenir à cette époque, il faut évoluer», a-t-il ajouté, qualifiant ce conflit de «pervers» et «injustifiable».

Pelé a également évoqué sa rencontre avec le président russe en 2017, un an avant la Coupe du monde organisée en Russie, pour convaincre Vladimir Poutine de stopper la guerre. «Nous avions échangé de grands sourires, nous nous étions serré longuement la main. Le pouvoir d’arrêter ce conflit est entre vos mains. Les mêmes mains que j’ai serrées en 2017», a-t-il conclu.

Sur le plan sportif, l’Ukraine peut toujours rêver d’une qualification pour la Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre). Vainqueurs de l’Ecosse à Glasgow (1-3), les coéquipiers d’Oleksandr Zinchenko tenteront de décrocher leur billet, dimanche, face au pays de Galles à Cardiff, avec également pour mission de donner un peu de bonheur à tout un peuple.