Vidéo : Oleksandr Zinchenko fond en larmes avant le match de barrages de l’Ukraine

En marge du match de barrages pour le Mondial 2022 de l’Ukraine, ce mercredi, contre l’Ecosse, Oleksandr Zinchenko n’a pu retenir ses larmes au moment d’évoquer la guerre menée par la Russie dans son pays.

Le match de leur vie. C’est de cette manière que les Ukrainiens ont qualifié le match de barrages pour la Coupe du monde 2022 qui les attend, ce mercredi, contre l’Ecosse à Glasgow. Car ils se sentent investis d’une mission. Au-delà de l’enjeu sportif et de leur rêve de se qualifier pour le Mondial au Qatar, les hommes d’Oleksandr Petrakov veulent, pendant 90 minutes, redonner un peu de joie à un peuple meurtri par cette guerre.

«L’équipe d’Ukraine veut donner des émotions incroyables aux Ukrainiens parce qu'ils le méritent en ce moment», a confié Oleksandr Zinchenko. Lui-même très affecté, le défenseur de Manchester City a fondu en larmes au moment d’évoquer la situation dans son pays. «Tous les Ukrainiens ne souhaitent qu’une seule chose, que cette guerre s’arrête», a-t-il lâché.

«C’est impossible de décrire ce que nous ressentons. Ce qui se passe dans notre pays est inacceptable. Nous devons arrêter cette agression, tous ensemble. L’Ukraine est un pays de liberté, je n’abandonnerai jamais», a-t-il ajouté.

Bien plus que du football, un symbole - Zinchenko "Il m'a dit, je rêve que la guerre s'arrête"





Barrages CDM 2022 : Ecosse / Ukraine





Toute l'actualité du sport avec INFOSPORT+ https://t.co/u6BZuPnEdy pic.twitter.com/sVjcDaiKa9 — INFOSPORT+ (@infosportplus) June 1, 2022

Pour préparer ce rendez-vous, l’Ukraine a notamment effectué un stage en Slovénie. Mais il n’a pas été simple d’être pleinement concentré sur cette rencontre. «Leurs pensées sont toujours entraînées ailleurs et il faut les calmer encore et encore, leurs familles sont en Ukraine, leurs amis sur le champ de bataille», a confié le coach ukrainien Oleksandr Petrako. Mais les Ukrainiens sont déterminés à aller au Qatar. «L'équipe d'Ukraine rêve d'aller à la Coupe du monde», a insisté Oleksandr Zinchenko.

Lui et ses coéquipiers devront se défaire de l’Ecosse pour s’offrir une «finale», dimanche, contre le pays de Galles. Et le vainqueur validera son ticket pour la Coupe du monde et intégrera le groupe B avec l'Angleterre, les Etats-Unis et l’Iran.