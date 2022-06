Brésil : La blessure au pied de Neymar (photo)

Touché à l’entraînement avec l’équipe du Brésil, Neymar a publié, ce mercredi, une photo de sa blessure au pied droit sur son compte Instagram.

Ces dernières saisons, Neymar collectionne les blessures. Et le Brésilien ne semble pas en avoir encore fini avec les pépins physiques. Actuellement avec l’équipe du Brésil, l’attaquant du PSG a été touché au pied droit à l’entraînement, ce mercredi, dans un choc avec un coéquipier. Après être tombé au sol, il a été pris en charge par le staff médical de la Seleçao et quitté le terrain en boitant.

Quelques instants plus tard, il a publié, sur Instagram, une photo de son pied. Et sur le cliché, on peut voir notamment une importante «boule» sur le devant de son pied. «C’est un beau pied ?», a-t-il demandé en accompagnant sa question d’un smiley qui rigole. Au vu de l’état de son pied, il y a très peu de chances qu’il soit présent sur la pelouse, ce jeudi, pour affronter la Corée du Sud en match amical.

Le pied droit de Neymar après sa blessure à l’entraînement avec le Brésil





(Instagram) pic.twitter.com/0U3SETpGhR — Footballogue (@Footballogue) June 1, 2022

«A l’heure actuelle, il est difficile de dire avec certitude s’il pourra jouer, on verra ça demain matin (jeudi, ndlr)», a indiqué le médecin de la sélection brésilienne Rodrigo Lasmar. Et aucun risque ne devrait être pris avec le joueur du PSG, «traumatisé» par des blessures déjà contractées au pied droit, notamment une fracture du cinquième métatarse subie en février 2018, et une autre blessure au même pied, un an plus tard.

Cette saison, Neymar a été victime de plusieurs pépins physiques, dont une entorse de la cheville contractée face à Saint-Etienne et qui lui a fait manquer pas moins de 13 matchs entre début décembre et fin février. Au total, depuis son arrivée dans la capitale à l’été 2017 pour la somme record de 222 millions d’euros en provenance du FC Barcelone, Neymar a joué à peine la moitié des matchs avec le maillot du PSG sur les épaules…