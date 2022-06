Benoît Saint-Denis : «J’ai gagné en respect lors de mon premier combat à l’UFC»

Benoît Saint-Denis, battu pour son premier combat à l’UFC en octobre, est de retour samedi à l’UFC Fight Night. L’ancien des Forces spéciales compte bien se relancer.

Véritable révélation du MMA français, Benoît Saint-Denis combat à Las Vegas, samedi à l’UFC Fight Night. Et le natif de Nîmes, qui retrouve sa catégorie, est prêt à relancer la machine.

On vous a quitté en octobre dernier après un premier combat spectaculaire qui s’est malheureusement terminé sur une défaite.

Ce n’était pas une surprise. Il était tout de même favori. Ce n’était pas ma catégorie de poids mais c’est ce qui m’a permis d’entrer à l’UFC. Ma catégorie est très costaud (il s’agit de celle des Kamaru Usman, Khamzat Chimaev pour ne citer qu’eux), on n’y entre pas facilement. Je savais que ce serait difficile et comme j’ai un style agressif, ça a terminé en guerre. Il y a eu un manque d’expérience de ma part, j’ai trop laissé parler l’orgueil. Je suis un peu trop retourné au front. J’ai pris un peu la poudre. Ça a été un très bon combat en tout cas. Ça m’a donné énormément d’expérience ?

Malgré ce revers, vous avez marqué les esprits par votre force mentale…

Ça m’a fait gagner en respect. Dans le monde et notamment au Brésil (pays de son adversaire Elizeu Zaleski, ndlr), j’ai gagné énormément de sympathie et reçu beaucoup de soutien. Les gens apprécient ces combats à l’ancienne. Les combats un peu acharnés. Ça a beaucoup plu. C’est une fierté d’être entré comme ça même si j’aurai préféré être plus intelligent. C’était une occasion à prendre. Maintenant, on est dans la cour des grands et étant dans ma catégorie de poids, ça va être autre chose désormais.

Dans quel état d’esprit êtes-vous avant d’affronter Niklas Stolze ?

Ça aura été ma plus longue période d’inactivité. J’ai hâte d’y retourner et de remettre la marche avant et de tout relancer. Cette fois, je suis dans ma catégorie. Je serai favori contre mon adversaire ce qui n’était pas le cas contre Elizeu Zaleski. Je me suis beaucoup préparé.

Vous avez modifié votre approche par rapport au précédent combat ?

Ça ne fait pas longtemps que je suis dans le MMA, du coup il y avait beaucoup de choses perfectibles que j’ai pu perfectionner. Ça fera un peu plus de trois ans que j’ai commencé le MMA, donc ça a été assez rapide pour moi. Chaque camp d’entraînement me permet de me bonifier. Il n’y a plus qu’à eux.

Il y aura l’UFC Paris en septembre ensuite ?

Nous ne sommes pas beaucoup de combattants français dans le roadster. Actuellement, il y a Ciryl Gane, Nassourdine Imavov, Manon Fiorot et moi. C’est fort probable que l’UFC essaie de me booker sur la carte de Paris. Après pour être honnête, je suis un combat qui aime l’activité. Donc si je fais une bonne prestation à Las Vegas, je ferai tout pour combattre entre temps. Je pense qu’un combattant son métier est simple, combattre.

Enfant, quelles étaient vos références en termes de combattants dans les films, livres ou jeux vidéo ?

J’ai joué un peu aux jeux vidéo. C’était plutôt Playstation 1, Playstation 2. Mais ce qui m’a forgé, c’étaient plutôt les bouquins. J’ai adoré La Quête du Graal, les livres de chevaliers (Lancelot, etc) et les autobiographies de combattants ou de grands stratèges (Le Traité des Cinq Roues de Miyamoto Musashi). Ce sont des choses qui ont fait partie de mon éducation. J’ai toujours vécu en étant combattant que ce soit dans l’armée ou à l’UFC. La seule différence, c’est qu’aujourd’hui, je suis autonome et indépendant. C’est un gros travail d’équipe l’UFC mais ce que je veux dire je m’entoure de personnes compétentes pour progresser, c’est une aventure vraiment sympa à vivre. Je vis selon ma philosophie. Ma vie, ce sont les combats, comme je le rêvais petit avec les livres de chevaliers. J’ai de la chance d’être soutenu par mes proches et c’est un gros plus pour vivre cette aventure pleinement.

