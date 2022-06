Mexique : Dimitri Payet à son tour aux Tigres ?

Comme André-Pierre Gignac et Florian Thauvin avant lui, Dimitri Payet est courtisé par le club mexicain des Tigres de Monterrey, qui rêverait de recruter le Marseillais cet été.

La liaison entre Marseille et le Mexique va-t-elle être réactivée cet été ? Après André-Pierre Gignac en 2015 et Florian Thauvin l'été dernier, les Tigres de Monterrey auraient à nouveau des vues sur un joueur de l’OM, en la personne de Dimitri Payet. A la recherche d’un milieu de terrain pour se renforcer, le club mexicain serait fortement intéressé par la venue de l’international français, qui a réalisé l’une de ses meilleures saisons avec le club olympien, et souhaiterait s’attacher ses services, d’après les informations de la radio locale de Monterrey RG La Deportiva.

Mais pour l’heure, plusieurs obstacles s’opposeraient à la venue de l’ancien stéphanois. Sous contrat jusqu’en 2024, Dimitri Payet n’envisage pas de quitter Marseille, surtout avec la perspective de jouer la Ligue des champions la saison prochaine. De plus, les Tigres ont une masse salariale trop importante et doivent l’alléger afin de pouvoir attirer le n°10 marseillais.

Cela ne serait toutefois pas un problème pour les dirigeants des Tigres, qui auraient déjà la solution pour y remédier. Ils envisageraient en effet de se séparer de Florian Thauvin un an seulement après son arrivée. Ils ont été déçus par les performances du champion du monde 2018, qui a connu une saison compliquée en raison notamment de plusieurs blessures. Son départ permettrait au club de Monterrey de se délester d’un imposant salaire. Et surtout de pouvoir proposer à Dimitri Payet des émoluments susceptibles de le convaincre de traverser l’Atlantique.