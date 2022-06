Espagne : l’improbable défi à vélo du Brésilien Ronaldo (vidéo)

Actionnaire majoritaire et président de Valladolid, l’ancien attaquant brésilien Ronaldo s’est lancé, ce week-end, sur les routes espagnoles à vélo pour rejoindre Saint-Jacques-de-Compostelle après la montée de son club en Liga.

Il a tenu parole. Actionnaire majoritaire (51%) et président du club espagnol de Valladolid depuis 2018, Ronaldo Luis Nazario de Lima dit Ronaldo, désormais âgé de 45, avait promis de réaliser le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle si son club retrouvait la Liga un an après avoir été relégué à l’étage inférieur. Et il s’est exécuté après la 2e place décrochée par son équipe derrière Alméria, synonyme de promotion en 1ère division.

@Ronaldo inicia en el Estadio José Zorrilla el Camino de Santiago





Llegará el miércoles tras hacer paradas en Sahagún, León, Ponferrada, Monforte de Lemos y Lalín pic.twitter.com/icY86FycZL — RadioMARCAvalladolid (@MARCAvalladolid) June 5, 2022

L’ancien attaquant brésilien, qui ne peut pas courir à cause de ses problèmes de santé, s’est élancé, ce week-end, à vélo électrique en compagnie de sa femme depuis la pelouse du stade José Zorrilla pour un périple de près de 500 kilomètres. Le couple devrait parcourir plusieurs dizaines de kilomètres chaque jour avec des escales tout au long du parcours jusqu’à l’arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle.

«Ce sera magnifique. Je sais que je vais souffrir physiquement, mais ce sera une expérience inoubliable», a confié Ronaldo, qui n’affiche plus la même silhouette que lorsqu’il était footballeur. Reste à savoir s’il se lancera un nouveau défi si Valladolid parvient à se maintenir la saison prochaine.