PSG : une nouvelle réunion décisive pour l’arrivée de Zinedine Zidane ?

Une nouvelle réunion serait prévue, ce mardi, au Qatar entre les dirigeants du PSG et Zinedine Zidane pour convaincre l’ancien meneur de jeu de devenir le nouvel entraîneur du club de la capitale.

Officiellement, Mauricio Pochettino est toujours l’entraîneur du PSG. Mais sûrement plus pour très longtemps. Son départ serait déjà acté et les dirigeants parisiens ont fait de Zinedine Zidane leur priorité pour succéder à l’Argentin sur le banc du club de la capitale. Une première réunion aurait déjà eu lieu la semaine dernière entre Nasser al-Khelaïfi et l’ancien coach du Real Madrid, en marge de la finale de la Ligue des champions remportée par les Merengue contre Liverpool (1-0).

Au terme de cette rencontre, au cours de laquelle Zidane s’était vu offrir un salaire de 25 millions d’euros net par saison qui ferait de lui l’entraîneur le mieux payé du monde devant Diego Simeone (24 millions d’euros) et Pep Guardiola (23 millions d’euros), les deux parties avaient planifié de se revoir. Et cette nouvelle entrevue, qui pourrait s’avérer décisive, devrait se tenir, ce mardi, au Qatar cette fois, selon Mundo Deportivo.

Les négociations devraient se poursuivre pour parvenir à un accord et faire de Zinedine Zidane le futur entraîneur du champion de France. Et le PSG serait prêt à toutes les concessions pour convaincre le champion du monde 1998. Il pourrait ainsi accepter l’une de ses demandes qui serait de concilier son poste d’entraîneur à Paris à celui de sélectionneur de l’équipe de France en cas de départ de Didier Deschamps après la Coupe du monde, d'après le quotidien catalan.

Si cette situation serait pour le moins inédite, elle ferait les affaires aussi bien du PSG, désireux d’attirer coûte que coûte Zinedine Zidane dans la capitale, que du natif de Marseille, qui n’a jamais caché son envie de diriger un jour les Bleus.