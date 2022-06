24 Heures du Mans : participants, horaires, TV… Tout savoir sur l’édition 2022

La 91e édition des 24 Heures du Mans auto se déroule du samedi 11 au dimanche 12 juin. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Où et quand se déroulent les 24 Heures du Mans ?

La 91e édition des 24 Heures du Mans aura lieu du samedi 11 juin à 16h au dimanche 12 juin à 16h, sur le circuit de la Sarthe. Environ 260.000 spectateurs sont attendus tout au long du week-end.

Quel est le programme de la semaine ?

Mercredi

14h–17h : essais libres 1

19h–20h : essais qualificatifs

22h-0h : essais libres 2

Jeudi

15h-18h : essais libres 3

20h-20h30 : hyper-pole (séance réservée aux six meilleures voitures des quatre catégories : Hypercar, LMP2, LMGTE Pro et LMGTE Am)

22h–0h : essais libres 4

Samedi

10h30-10h45 : warm-up

16h : départ

Dimanche

16h : arrivée

Quelles sont les catégories ?

La première catégorie concerne l'Hypercar, à savoir des prototypes à carrosserie fermée (avec des équipages de pilotes professionnels) propulsés par des motorisation hybride ou non hybride.

Il y a ensuite, la catégorie LMP2, des prototypes à carrosserie fermée, réservée aux écuries privées.

On trouve ensuite la catégorie GT qui se divise en deux groupes : les LMGTE Pro, des voitures de séries améliorées et préparées par des constructeurs, et les LMGTE Am, présentant des caractéristiques similaires mais avec des équipages amateurs.

Qui sont les favoris ?

Cette année, en l’absence notamment de Peugeot, Toyota est favorite à sa propre succession avec son hypercar n°7 pilotée par le Britannique Mike Conway, le Japonais Kamui Kobayashi et l'Argentin José Maria Lopez. La principale concurrente de la Toyota n°7 devrait même être la Toyota n°8, conduite par le Suisse Sébastien Buemi, le Néo-Zélandais Brendon Hartley et le Japonais Rio Hirakawa. Outre Toyota et Alpine, l'équipe américaine Glickenhaus, qui tient son nom de son fondateur, le réalisateur et producteur new-yorkais James Glickenhaus, engagera une fois de plus deux hypercars, qui tenteront de déjouer les pronostics lors de cette course historiquement imprévisible.

Combien de voitures au départ ?

62 voitures prendront le départ sur le circuit de la Sarthe, comme l'an dernier. Outre les cinq hypercars, il y aura 27 LMP2 (plus standardisées et moins rapides), sept LMGTE Pro (dérivées de voitures sportives de série) et 23 LMGTE Am (pouvant être pilotées par des amateurs pour des écuries privées). A noter la présence de l'octuple champion du monde de rallye Sébastien Ogier.

Quel est le palmarès ?

2021: Mike Conway (GBR) - Kamui Kobayashi (JPN) - José Maria Lopez (ARG), Toyota GR010 Hybrid

2020: Sébastien Buemi (SUI) - Kazuki Nakajima (JPN) - Brendon Hartley (NZL), Toyota TS050 Hybrid

2019: Fernando Alonso (ESP) - Sébastien Buemi (SUI) - Kazuki Nakajima (JPN), Toyota TS050 Hybrid

2018: Fernando Alonso (ESP) - Sébastien Buemi (SUI) - Kazuki Nakajima (JPN), Toyota TS050 Hybrid

2017: Brendon Hartley (NZL) - Earl Bamber (NZL) - Timo Bernhard (GER), Porsche 919 Hybrid

2016: Marc Lieb (GER) - Romain Dumas (FRA) - Neel Jani (SUI), Porsche 919 Hybrid

2015: Nico Hülkenberg (GER) - Nick Tandy (GBR) - Earl Bamber (NZL), Porsche 919 Hybrid

2014: Benoît Tréluyer (FRA) - André Lotterer (GER) - Marcel Fässler (SUI), Audi R18 e-tron quattro

2013: Tom Kristensen (DAN) - Loïc Duval (FRA) - Allan McNish (GBR), Audi R18 e-tron quattro

2012: André Lotterer (GER) - Marcel Fässler (SUI) - Benoît Tréluyer (FRA), Audi R18 e-tron quattro

Sur quelle chaîne regarder ?

La Chaîne L'Equipe et Eurosport diffuseront les 24 Heures du Mans.