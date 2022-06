Fifa : Michel Platini devant la justice avec Sepp Blatter pour escroquerie

Michel Platini comparaît, à partir de ce mercredi, devant la justice suisse pour escroquerie en compagnie de l’ancien président de la Fifa Sepp Blatter.

Le procès va durer quinze jours. Pendant deux semaines, soit jusqu’au 22 juin, Michel Platini va devoir répondre devant le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone aux accusations concernant un versement de 2 millions de francs suisses en 2011 (1,9 million d’euros), alors qu’il était président de l’Uefa, en provenance de la Fifa, présidée à l’époque par Sepp Blatter. L’ancien président de l’instance internationale, aujourd’hui âgé de 86 ans, sera également jugé dans cette affaire.

Le triple Ballon d’or et le Suisse vont pouvoir s’expliquer sur une affaire qui a précipité leur chute des sommets du football mondial. Défense et accusation s’accordent sur le fait que le Français a bien conseillé Sepp Blatter entre 1998 et 2002, date du premier mandat de ce dernier à la tête de la Fifa, et les deux hommes ont signé en 1999 un contrat convenant d’une rémunération annuelle de 300.000 francs suisses (288.000 euros), «intégralement payée par la Fifa», selon le parquet.

Mais en janvier 2011, plus de huit ans après la fin de cette activité, l’ancien numéro 10 des Bleus «a fait valoir une créance de 2 millions de francs suisses», acquittée par la Fifa «avec le concours» de Sepp Blatter. Pour l’accusation, il s’agit d’un paiement «sans fondement», obtenu en induisant «astucieusement en erreur» les contrôles internes de la Fifa par des affirmations mensongères des deux dirigeants, soit le critère clé de l’escroquerie. De leur côté, Michel Platini et Sepp Blatter assurent avoir dès l'origine décidé d’un salaire annuel d’un million de francs suisses (960.000 euros), oralement et sans témoins, sans que les finances de la Fifa n'en permettent le versement immédiat à Michel Platini.

Dans cette affaire, dont la décision sera rendue le 8 juillet prochain, Michel Platini et Sepp Blatter risquent jusqu’à cinq ans de prison ou une amende.