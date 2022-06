Vidéo : Rafael Nadal en béquilles après le début de son traitement au pied

Rafael Nadal, qui vient de remporter son 14e Roland-Garros, a été aperçu en béquilles après un passage dans une clinique de Barcelone où il a reçu un nouveau traitement médical pour son pied gauche mardi.

Rafael Nadal, qui a pris la direction de Majorque pour rentrer se reposer, a été aperçu sortant d’une voiture, soutenu par des béquilles, avec un pansement visible sur le haut de son tibia, deux jours après sa 14e victoire aux Internationaux de France.

@RafaelNadal is going back to Mallorca after undergoing the first session of the foot treatment in Barcelona. pic.twitter.com/7IltW0xllV

