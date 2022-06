Tennis : Daniil Medvedev battu en finale par un Néerlandais inconnu à 's-Hertogenbosch

Opposé à Tim van Rijthoven, Daniil Medvedev a été battu, ce dimanche, en finale du tournoi de 's-Hertogenbosch par cet inconnu néerlandais, seulement 205e joueur mondial, en à peine une heure (6-4, 6-1).

Daniil Medvedev retrouvera, lundi, la place de n°1 mondial au détriment de Novak Djokovic. Et il aurait pu fêter ce retour au sommet avec un titre, ce dimanche, sur le gazon de 's-Hertogenbosch. Mais le Russe a été privé de ce plaisir par Tim van Rijthoven. Largement favori de la finale, il a été surpris par cet inconnu néerlandais, 205e joueur mondial au classement ATP, qui s’est imposé en un peu plus d’une heure (6-4, 6-1).

Ce revers est une nouvelle désillusion pour Daniil Medvedev, battu en finale de l’Open d’Australie en début d’année par Rafael Nadal et éliminé en 8e de finale à Roland-Garros par Marin Cilic. Il va donc devoir encore patienter avant de soulever son premier trophée depuis son sacre à l’US Open en septembre dernier. Et il ne pourra pas mettre fin à cette attente à Wimbledon dont il est exclu, comme tous ses compatriotes et les Bélarusses, en raison de la guerre menée par la Russie en Ukraine.

De son côté, Tim van Rijthoven (25 ans) a vécu un conte de fée devant son public. Titulaire d'une invitation, il en a profité pour s’offrir son premier titre, lui qui n’avait joué pratiquement que dans les divisions inférieures de l’ATP. Sa seule participation à un tournoi du circuit principal datait de 2016 à Winston-Salem, et encore il l’avait obtenue en tant que «lucky loser» (repêché après avoir perdu en qualifications).

Et si Daniil Medvedev va redevenir n°1 mondial, Van Rijthoven, tombeur de Taylor Fritz au deuxième tour et de Felix Auger-Aliassime en demi-finale, va lui faire un bond grâce à ce sacre pour figurer aux portes du top 100.