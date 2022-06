Boxe : un combattant menace de se suicider après la mort de son adversaire

Après le décès de son adversaire, victime de lésions cérébrales, le boxeur sud-africain Siphesihle Mntungwa a reçu de nombreuses menaces de mort et a menacé de se suicider.

Siphesihle Mntungwa vit un véritable calvaire. Le boxeur sud-africain est la cible de menaces de mort depuis le décès de Simiso Buthelezi à l’issue de leur combat des poids légers. Un combat devenu soudainement surréaliste. Alors qu’il venait d’envoyer son adversaire dans les cordes, Buthelezi s’est mis à frapper dans le vide complètement KO debout. L’arbitre a immédiatement mis un terme à la rencontre, offrant ainsi la victoire à Mntungwa.

Et la suite a viré au drame. Plongé dans le coma à cause d’une lésion cérébrale, Simiso Buthelezi est décédé quelques jours plus tard. Son hospitalisation puis sa mort ont occasionné un flot d’insultes et de menaces envers Siphesihle Mntungwa, tenu pour responsable. «J’ai reçu de fortes critiques et des insultes sur les réseaux sociaux lorsque Simiso a été hospitalisé. Mais ces menaces ont atteint un autre niveau après sa mort», a-t-il confié au Sowetan Live, dans des propos repris par Marca.

Et le combattant sud-africain a été très affecté par ces messages au point qu’il menace de se suicider. «Je n’en peux plus. Il ne me reste qu’une seule chose à faire… Je vais me suicider, a-t-il lancé. Je n’ai pas tué Simiso Buthelezi. Nous nous sommes battus dans un match de boxe, mais ce n’était pas une question de vie ou de mort.» Et d’ajouter : «Tout ce que je voulais, c’était gagner ce titre, qui contribuerait peut-être à changer ma vie et celle de ma famille.» Et si ce combat a changé sa vie, ce n’est malheureusement pas dans le sens qu’il espérait.