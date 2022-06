Kurt Zouma : le footballeur français va devoir effectuer ses travaux d’intérêt général en public

Condamné à 180 heures de travaux d’intérêt général pour avoir maltraité l’un de ses chats, Kurt Zouma devra effectuer sa peine en public, a rapporté The Sun. Tout comme son frère également condamné dans cette affaire.

Kurt Zouma ne bénéficiera d’aucune clémence de la part des autorités britanniques. Bien au contraire. Condamné au début du mois pour avoir maltraité l’un de ses chats, le footballeur français devra effectuer ses 180 heures de travaux d’intérêt général en public. Ce sera également le cas pour son frère Yoan, lui aussi condamné dans cette affaire pour avoir filmé les vidéos qui ont ensuite été diffusées sur les réseaux sociaux suscitant une importante vague d'indignation en France comme en Angleterre.

Cat-kicking coward Kurt Zouma faces clearing out filthy canals for community service jobhttps://t.co/a4F8XyDC9E pic.twitter.com/8jRn7GLsJk — The Sun Football (@TheSunFootball) June 12, 2022

Si les tâches que devront effectuer le défenseur français de West Ham et son frère ne sont pas connues, ils pourraient être amenés à ramasser les déchets, à entretenir des terrains, réaliser des travaux de peinture ou nettoyer des graffitis, d’après The Sun. Et pendant qu’ils réaliseront leurs différentes tâches, ils devraient également porter un gilet jaune réservé aux personnes effectuant leurs travaux d’intérêt général.

Et le traitement réservé à Kurt Zouma devrait servir exemple auprès des personnalités si elles ne veulent pas être traitées de la même manière en cas de condamnation. «Cela devrait être un grand signal d’alarme pour toute personne aux yeux du public que si vous faites de mauvaises choses, vous serez traité comme n’importe qui d’autre. S’il finit par nettoyer les canaux, il n’a qu’à s’en prendre à lui-même. Les célébrités semblent toujours être mieux traitées lorsqu’elles font du mal. Cette fois-ci, cela n’arrivera pas», a confié une source au tabloïd anglais.