Ligue des nations : battue par la Croatie (0-1), la France ne défendra pas son titre

Battue, ce lundi soir, par la Croatie en Ligue des nations (0-1), l’équipe de France a enchaîné une nouvelle contre-performance inquiétante à cinq mois de la Coupe du monde et ne peut plus prétendre à défendre son titre lors du «Final 4».

A cinq mois de la Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre), l’équipe de France a perdu l’un de ses deux titres. Après sa défaite contre la Danemark (1-2), puis les matchs nuls en Croatie (1-1) et en Autriche (1-1), elle a été battue, ce lundi soir, par les Croates en Ligue des nations (0-1) et ne peut plus prétendre à défendre son titre, conquis à l’automne dernier, lors du «Final 4» avant même les deux dernières rencontres de septembre.

Tout juste un an après l'échec à l'Euro, ce revers conclu un mois de juin et une série de quatre matchs sans le moindre succès pour des Bleus qui ont vu les doutes s’accumuler à l’approche du Mondial. «Ce mois de juin a été très difficile et très compliqué dans les résultats. On n’avait pas l’énergie et la force suffisante face à des équipes qui en avaient plus que nous. La répétition des matchs a été très très dure», a confié au coup de sifflet final Didier Deschamps, qui ne s’imaginait pas avoir autant de travail à l’issue de ce rassemblement.

Et le temps va commencer à presser pour le sélectionneur tricolore avec seulement deux rencontres au programme avant de se rendre au Qatar. Si la fatigue est un élément à prendre en considération au terme d’une saison éprouvante pour tenter de comprendre ce bilan inquiétant, elle ne peut pas tout expliquer. Les Bleus ont montré des limites sur le plan défensif, même si le penalty accordé à la Croatie et transformé par Luka Modric (5e) pour une légère faute d’Ibrahima Konaté était un peu généreux, avec des buts encaissés à chaque match (5 au total).

L’attaque tricolore a également été beaucoup moins flamboyante durant les quatre rencontres avec trois maigres réalisations. Certes, Kylian Mbappé a été gêné par une blessure au genou, mais son entente avec Karim Benzema a été beaucoup plus poussive, alors que Antoine Griezmann a vu son incroyable période de disette se prolonger et Christopher Nkunku doit encore prendre ses marques. Preuve de ces difficultés dans le domaine offensif, les Bleus n’ont pas réussi à trouver le chemin du but face aux Croates pour la première fois en 24 matchs, voyant leur série record s’interrompre brutalement.

Le milieu de terrain n’a pas été mieux ne parvenant jamais à sonner la révolte pour réveiller des Bleus endormis et en panne d’inspiration pour remettre cette équipe de France totalement perdue dans le droit chemin. C’est dire si les vacances de Didier Deschamps seront loin d’être de tout repos. Il va devoir à nouveau trouver les solutions pour refaire de cette équipe une machine à gagner et éviter de perdre cette fois le titre de champion du monde. Qui est quand même de loin le plus important.