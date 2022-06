Vidéo : un ancien champion de boxe devenu vigile met KO un individu un peu trop agressif

Devenu agent de sécurité à Londres, l’ancien champion de boxe britannique Julius Francis a mis KO un individu un peu trop véhément.

A 57 ans, et plusieurs années après avoir raccroché les gants, Julius Francis n’a rien perdu de sa verve. Devenu agent de sécurité pour l’établissement Boxpark Wembley, situé à Londres, l’ancien champion de boxe britannique a mis complètement KO un homme particulièrement agressif.

Dans un premier temps, Julius Francis et ses collègues sont intervenus pour tenter de mettre un terme à un différend entre des clients. Mais l’un d’eux était beaucoup plus énervé que les autres et n’a cessé de proférer des insultes ainsi que des menaces.

Et après avoir été éloigné de l'établissement, il a essayé de s’en prendre à l’ancien boxeur, connu pour avoir combattu contre Mike Tyson en 2000. Mais le vigile s’est immédiatement défendu en décochant un crochet du droit phénoménal qui a littéralement couché l’individu. Allongé au sol sans la moindre réaction, ce dernier devrait désormais y réfléchir à deux fois avant de s’en prendre à quelqu’un.

Après avoir eu des démêlés avec la justice, Julius Francis a fait carrière dans la boxe avec 47 combats à son actif (23 victoires, 24 défaites) avant de prendre sa retraite en 2006. Il s’est ensuite essayé au MMA, mais sans grande réussite. Depuis, et malgré l’argent glané durant sa carrière, ce père de cinq enfants est devenu agent de sécurité au Boxpark Wembley, où son employeur semble pouvoir compter sur ses qualités pour protéger l’établissement des individus un peu trop virulents.