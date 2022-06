Espagne : Antoine Griezmann future recrue de Marcelo Bielsa ?

Au sortir d’une saison compliquée, Antoine Griezmann serait la priorité de Marcelo Bielsa, si ce dernier est nommé entraîneur de l’Athlétic Bilbao, selon la presse espagnole.

Antoine Griezmann a connu l’une des saisons les plus compliquées de sa carrière. A l’Atlético Madrid comme en équipe de France, son dernier but toutes compétitions confondues remonte à début janvier. Mais l’attaquant français attise néanmoins toujours les convoitises en Espagne. Et notamment du côté de l’Athletic Bilbao. Alors qu’Inaki Arechabaletal, un des trois candidats à l’élection présidentielle du club basque, a promis de nommer Marcelo Bielsa au poste d’entraîneur s’il était élu, le coach argentin aurait déjà fait part de ses volontés en matière de recrutement.

Et le nom d’Antoine Griezmann, dont il apprécie grandement les qualités, figure en tête de liste. En attendant le scrutin, qui se tiendra le 24 juin, Inaki Arechabaletal serait déjà à pied à d’œuvre et aurait déjà parlé «avec des clubs et des représentants qui tiennent sur les doigts d’une main, pas plus» pour satisfaire les désirs de son éventuel futur entraîneur, libre depuis son renvoi de Leeds. Il aurait même «des accords conclus et avancés, et d’autres pas conclus», a-t-il indiqué, ce jeudi, lors de la présentation de son programme.

Mais faire venir Antoine Griezmann, ancien joueur de la Real Sociedad, ne sera pas simple. Le champion du monde 2018 a une deuxième année de prêt à l’Atlético Madrid en provenance de Barcelone. Et le président du club madrilène, qui dispose d’une option d’achat obligatoire de 40 millions d’euros si le natif de Mâcon joue plus de 50% des minutes lors des deux saisons, avait assuré, le mois dernier, qu’il resterait chez les Rojiblancos. «Griezmann est un joueur de l'Atlético, il a un contrat et il va continuer», avait affirmé Enrique Cerezo.

L’intérêt d’un entraîneur comme Marcelo Bielsa est néanmoins à prendre en considération et pourrait inciter Antoine Griezmann à vivre une nouvelle aventure du côté du Pays Basque qu’il connaît bien.