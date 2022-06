Natation : une catégorie spéciale pour les sportifs transgenres

La Fédération internationale de natation va mettre en place une catégorie ouverte pour permettre aux athlètes transgenres de concourir séparément, a annoncé dimanche le président Husain Al-Musallam.

La Fina, la Fédération internationale de natation va mettre en place un groupe de travail pour ouvrir une catégorie unique aux transgenres lors des compétitions.

«Je ne veux pas qu'on dise à un athlète qu'il ne peut pas concourir au plus haut niveau, a déclaré Al-Musallam lors d'un congrès extraordinaire de l'instance qui s'est tenu pendant les Championnats du monde de natation. Je vais mettre en place un groupe de travail pour créer une catégorie ouverte lors de nos compétitions. Nous serons la première fédération à le faire.»

Aquatics Integrity Unit members elected, new gender inclusion policy adopted during the FINA Extraordinary Congress in Budapest https://t.co/04Row3OLjf

— FINA (@fina1908) June 19, 2022