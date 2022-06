Cristiano Ronaldo : sa Bugatti Veyron accidentée à Majorque (photo)

La Bugatti Veyron de Cristiano Ronaldo, qui passe actuellement ses vacances en famille à Majorque, a été accidentée, ce lundi matin, dans la municipalité de Bunyola. L’attaquant portugais n'était pas au volant du bolide.

Les vacances de Cristiano Ronaldo ont pris une mauvaise tournure. Actuellement sur l’île de Majorque, où il a loué un somptueux manoir pour se détendre en compagnie de sa compagne Giorgina Rodriguez et ses enfants, la star portugaise a vu sa Bugatti Veyron, d’une valeur de 2,1 millions d’euros, être accidentée, ce lundi, en fin de matinée. Mais le joueur de Manchester United n’était pas au volant du véhicule.

Le conducteur était un homme employé par le quintuple Ballon d’or. Chargé de déplacer le bolide de 900 chevaux, il a perdu le contrôle de la voiture sur une route peu fréquentée avant de s’encastrer dans le muret d’une propriété de la municipalité de Bunyola aux alentours de 11 h. Un stock de bouteilles de butane, situé à proximité, a également été endommagé.

Un employé de Cristiano Ronaldo a accidentellement crashé la Bugatti du joueur, d’une valeur de 2 M€.





Le Portugais n’était pas dans la voiture au moment des faits.





Aucun blessé n’est à déplorer.





(https://t.co/izJwAWQB87) pic.twitter.com/lidSjk4icO — Actu Foot (@ActuFoot_) June 20, 2022

Si l’avant du véhicule a été particulièrement amoché et que les dégâts doivent encore être évalués pour connaître l’étendue ainsi que le coût des réparations, aucune personne n’a été blessée dans l’accident. Et Cristiano Ronaldo et sa famille ne finiront pas leurs vacances à pied. Le quintuple Ballon d’or avait fait venir de Manchester sa Bugatti Veyron et son SUV Mercedes-Benz Classe G exclusif, offert par sa compagne pour son 35e anniversaire et qui sera donc utilisé jusqu'à la fin de leur séjour.