Football : la folle soirée à près de 100.000 euros de Jack Grealish

En vacances du côté de Las Vegas (Etats-Unis), Jack Grealish a déboursé près de 100.000 euros lors d’une soirée en boîte de nuit pour acheter 116 bouteilles de champagne.

Neymar n’est pas le seul footballeur à avoir fait escale à Las Vegas pour les vacances. Jack Grealish a lui aussi pris la direction de la ville située dans le Nevada (Etats-Unis). Mais contrairement au Brésilien, le joueur de Manchester City n’a pas effectué le voyage pour participer aux championnats du monde de Poker (WSOP), mais plutôt pour faire la fête. Sans compter.

Comme jeudi dernier lors d’une soirée passée en boîte de nuit. Accompagné de plusieurs amis, dont le joueur de West Ham Declan Rice, il a déboursé près de 93.000 euros pour profiter d’un forfait VIP, comprenant 116 bouteilles de champagne. Mais ce n’est pas la seule folie de l’ancien joueur d’Aston Villa.

Jack Grealish, qui a posé ses valises dans un hôtel à 5.800 euros la nuit, a été aperçu dans diverses soirées, achetant des bouteilles de champagne coûtant chacune 3.500 euros. Un témoin, qui a pu croiser le footballeur pas toujours dans un état très sobre, a livré quelques détails au Sun.

«Ils ont dansé et se sont portés sur le dos dans la piscine. La star a fait trempette et s’est déhanchée sur les morceaux du DJ et les tubes rock et pop. Il profite d’un repos bien mérité après un championnat difficile en Premier League, mais il semblait fatigué et émotif en traversant l’hôtel», a-t-il confié au tabloïd britannique.

Jack Grealish, sacré champion d’Angleterre avec Manchester City avant de participer aux matchs de Ligue des nations avec l’Angleterre, a encore quelques jours devant lui pour en profiter avant la reprise de l’entraînement pour préparer la saison prochaine avec les Citizens.