Football : un international espagnol agressé en pleine rue

Le footballeur international espagnol Dani Olmo a été victime d’une agression en pleine rue, en fin de semaine dernière, et s’est notamment fait voler sa montre d’une valeur de 30.000 euros.

Après avoir participé aux matchs de Ligue des nations avec l’équipe d’Espagne, Dani Olmo profitait de l’intersaison du côté de Valence (Espagne). Et ses vacances ont pris une tournure traumatisante. Alors qu’il était avec son frère, le joueur du RB Leipzig a été violemment agressé, en fin de semaine dernière, par deux individus en pleine rue.

Le milieu de terrain formé au FC Barcelone sortait d’un salon de coiffure, en début de soirée, lorsque l’un d’eux s'est jeté sur lui. Le malfaiteur est parvenu à lui dérober sa montre Rolex d’une valeur de 30.000 euros avant de prendre la fuite. Son frère a tenté de prendre en chasse le voleur pour récupérer la montre, mais l’homme est parvenu à monter dans une voiture qui l’attendait pour détaler au plus vite, laissant à penser que le coup était prémédité.

Et le frère de Dani Olmo a été blessé dans cette affaire, après s’être accroché au véhicule et avoir été traîné sur quelques mètres. Il a été pris en charge par les secours qui ont été appelés sur place. Dani Olmo a lui déposé plainte et une enquête a été ouverte pour tenter de retrouver les malfaiteurs.