Lyon : «Tout est signé» pour la vente de l’OL à l’Américain John Textor

Jean-Michel Aulas a déclaré, ce mardi, que «tout est signé» au sujet de la prise de participation majoritaire dans OL Groupe par Eagle Football Holdings, appartenant à l’Américain John Textor.

L’affaire est réglée. L’Olympique Lyonnais s’apprête à changer d’ère avec l’arrivée comme actionnaire majoritaire de l’Américain John Textor. «On s’est mis d’accord, on s’est tapé dans la main dans la nuit (de dimanche à lundi, ndlr) en visio, et à 3h lundi tout était signé», a révélé, ce mardi, le président lyonnais Jean-Michel Aulas, précisant qu’un conseil d’administration avait validé, lundi, l’opération.

Elle prévoit un rachat complet des participations de Pathé et d’IDG (respectivement 19,36% et 19,85% du capital) et une cession progressive de Holnest, la holding familiale de Jean-Michel Aulas, qui détient 27,72% du capital. Malgré ce changement à la tête du club rhodanien, Jean-Michel Aulas va rester président de l’OL pendant au moins trois ans. «John a souhaité que je reste», a-t-il confié. Il assurera la transition et la mise en place de la nouvelle politique sportive que se veut ambitieuse.

«Il n’y aura pas de changements dans la gestion, ce n’est pas l’objectif. (…) Jean-Michel sait gérer une entreprise et mener sa barque, je pense qu’il est assez à l’aise pour qu’on le laisse faire ce qu’il a toujours fait jusqu’à aujourd’hui», a déclaré John Textor.

«On veut concurrencer le PSG»

Déjà propriétaire de plusieurs clubs (Botafogo et RWD Molenbeek), le milliardaire américain voit les choses en grand pour l’OL pour les prochaines années. «On veut gagner des titres, on veut revenir sur la scène européenne et gagner, on veut battre le PSG. On veut pouvoir rêver de ça», a-t-il lancé. Et il sait qu’il va devoir investir pour y parvenir. «Je suis ici en tant que ressource. On va dépenser de l’argent, il faut qu’on le dépense. Le système est comme ça», a-t-il ajouté, en précisant qu’il allait «injecter 86 millions d’euros, consacrés en partie au recrutement».

Mais la nouvelle politique sportive se veut encore davantage centrer sur la formation. «On a beaucoup parlé avec John de l’ambition et des moyens à mettre en œuvre pour retrouver le haut de tableau et l’Europe. C’est un retour à l’ADN du club en s’appuyant sur la formation», a insisté Jean-Michel Aulas, conscient qu’il faudra du temps pour contrarier le club de la capitale.

«Je ne pense pas qu’on puisse imaginer être chaque année l’adversaire le plus coriace du PSG, a confié Jean-Michel Aulas. Par contre, on est en train de prendre une dimension qui va nous donner plus de moyens pour recruter. On change de stratégie sur la construction de l’équipe en termes de mentalité. Oui, on veut concurrencer le PSG le plus tôt possible, mais chaque année, je ne sais pas.» L’OL tentera en tout cas de s’en rapprocher dès la saison prochaine, en même temps qu’il essayera de renouer avec l’Europe.