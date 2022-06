Cristiano Ronaldo : le Portugais va payer tous les dégâts causés par l’accident de sa Bugatti

Cristiano Ronaldo va prendre à sa charge tous les dégâts causés par l’accident de sa Bugatti, qui était conduite par l'un de ses employés, lundi, à Majorque.

Cristiano Ronaldo va mettre la main au portefeuille. Actuellement en vacances avec sa compagne Georgina Rodriguez et ses enfants à Majorque, la star portugaise a accepté de prendre à sa charge les dégâts causés par l’un de ses employés qui avait perdu le contrôle de sa Bugatti Veyron avant de l’emboutir dans le mur d'une propriété, lundi, sur l'île des Baléares.

Si les dégâts sont importants sur le bolide de plus de 1.000 chevaux et d’une valeur de 2,1 millions d’euros, l’accident a également occasionné d’importants dommages sur l’habitation. A tel point que le propriétaire des lieux ne peut plus y vivre pour le moment. «Sur le coup, ils ont arraché mon compteur d’eau et depuis, je n’arrive plus à vivre dans ma propre maison, la porte s’est envolée et ils ont renversé deux colonnes en béton», a confié l’intéressé à Ultima Hora.

Ce dernier a même craint pour la vie de son chien. «Je pensais qu’ils l’avaient tué. Quand je suis entré, je l’ai vu trembler de peur loin de l’entrée», a ajouté l’homme qui s’est déplacé, le lendemain de l’accident, dans la luxueuse résidence louée par Cristiano Ronaldo pour obtenir des explications et la prise en charge des réparations.

«J’ai dû attendre longtemps pour que la porte s’ouvre, mais j’ai trouvé un homme et une femme très polis. Au nom de Ronaldo, ils ont promis de payer tous les dégâts causés par la Bugatti. Ils m’ont dit de tout réparer et de garder les factures», a affirmé le propriétaire, qui reste toujours très affecté par ce qui lui est arrivé.