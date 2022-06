OL : Lucas Paqueta s'est blessé en faisant du cerf-volant

Lucas Paqueta, joueur de l’Olympique lyonnais, a confié s’être blessé à la main en jouant au cerf-volant pendant ses vacances.

Le Brésilien de l’OL, Lucas Paqueta, a confirmé jeudi avoir besoin d’une petite opération médicale après s’être blessé en faisant du cerf-volant.

Il fait son entrée dans la longue liste des blessures «gags». Le milieu de terrain offensif brésilien a toutefois tenu à rassurer tout le monde. Sa reprise ne sera pas perturbée.

«Se souvenir que les jeux d’enfants ont aussi des conséquences, a confié le joueur de 24 ans dans un message publié sur les réseaux sociaux. Je suis allé faire du cerf-volant et je me suis coupé le doigt. Tout va bien.»

Relembrar brincadeiras de criança também tem suas consequencias. Fui soltar pipa hoje e cortei o dedo. Tá tudo bem, mas pra evitar qualquer problema de movimentação no futuro, amanhã farei uma pequena cirurgia. Mas tá tudo bem. Bota no alto e me corta pic.twitter.com/mfnwfP5chP

— Lucas Paquetá (@LucasPaqueta97) June 23, 2022