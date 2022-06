PSG : l’agent historique de Neymar ferme la porte à un départ

Si l’avenir de Neymar s’inscrit en pointillé à Paris, son ancien agent, dont il est toujours très proche, a réaffirmé la volonté du Brésilien de rester au PSG avec l’envie de soulever la Ligue des champions.

Les déclarations de Nasser al-Khelaïfi avaient laissé planer comme un doute sur le futur de Neymar à Paris. En début de semaine, le président du PSG a détaillé la nouvelle politique sportive du club de la capitale, qui se veut moins «bling-bling», tout en remettant en question l’avenir du Brésilien, arrivé cinq ans plus tôt pour 222 millions d’euros.

A la question de savoir si Neymar faisait partie du nouveau projet, Nasser al-Khelaïfi était resté très vague. «On ne va pas évoquer ces questions dans les médias. Certains viendront et d'autres partiront, mais ce sont des négociations privées», a-t-il déclaré. Volonté de mettre la pression sur son joueur ou d’ouvrir la porte à un départ, après une saison décevante marquée par de nouvelles blessures ?

Bientôt sous contrat jusqu'en 2027

Toujours est-il que Neymar, dont le contrat va être automatiquement prolongé jusqu’en 2027 à partir du 1er juillet, n’a aucune intention de quitter le PSG. Et son agent historique Wagner Ribeiro, qui ne le représente plus, l’a encore une fois affirmé. «Neymar a un rêve, gagner la Ligue des champions avec le PSG. En dépit de toutes les rumeurs concernant un possible départ, il est très motivé et il n'arrêtera pas avant d'avoir réussi», a insisté dans une interview à Goal Espagne Wagner Ribeiro, qui est resté proche du joueur et de son entourage.

Ces déclarations vont dans le sens des propos tenus par Neymar en fin de saison sur son envie de rester à Paris. «C’est très vrai de mon côté que je veux rester au PSG. Après, personne ne m’a rien dit… Mais de mon côté, c’est clair que je veux rester», avait-il assuré, fin mai, à «Oh My Goal».

Au-delà de sa volonté, un départ est rendu difficile par la complexité d’un éventuel transfert. Sa valeur, qui reste importante, et surtout ses émoluments sont de sérieux obstacles à tout départ dans l’immédiat, très peu de clubs ayant les moyens suffisants pour s’attacher ses services. L’histoire entre Neymar et le PSG semble donc loin d’être terminée.