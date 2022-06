Football : Phil Foden expulsé d’une plage privée après une violente dispute avec sa compagne

En vacances sur l’île grecque de Corfou, Phil Foden a été expulsé d’une plage privée, ce week-end, après s’être violemment disputé avec sa compagne.

Les vacances de Phil Foden ont pris une drôle de tournure. Pendant l’intersaison, l’international anglais a pris la direction de la Grèce avec sa compagne et ses deux enfants, ainsi que des amis et des membres de leur famille, pour se ressourcer et se reposer avant la nouvelle saison. Mais cette escapade n’a pas été de tout repos. Le joueur de Manchester City a été expulsé d’une luxueuse plage privée, ce week-end, en raison d’une violente dispute avec sa compagne.

La situation se serait envenimée lorsque Rebecca Cook s’est saisie du portable de Phil Foden, qui était parti se baigner dans la mer, avant de s’emporter. Le ton est très vite monté et les insultes ont fusé, obligeant le service de sécurité, peu habitué à ce genre d’esclandres, à escorter vers la sortie le couple sous le regard incrédule des témoins de la scène, rapportée par The Sun qui a récolté plusieurs témoignages. Un des agents de la sécurité a d’ailleurs aidé la jeune femme à porter une poussette.

«On ne peut t’emmener nulle part, tu fais toujours la même chose», a notamment lancé Rebecca Cooke à Phil Foden, qui, avant la dispute, avait accepté de faire des photos avec des fans, et plus particulièrement avec des femmes. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que l’Anglais fait scandale. Pour ses débuts avec l’équipe d’Angleterre en septembre 2020 en Islande, il avait été expulsé de la sélection avec Mason Greenwood pour avoir enfreint les règles sanitaires contre le Covid-19 en invitant deux jeunes femmes dans sa chambre d’hôtel.