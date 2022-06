Football : des joueurs de Gérone sauvent la photographe du club d’une chute du haut d’un bus (vidéo)

Des footballeurs de l’équipe de Gérone (Espagne) ont empêché la photographe du club de chuter du haut d’un bus, mardi, au cours des célébrations de la remontée en Liga.

La fête a failli virer au drame. Deux jours après sa victoire sur la pelouse de Ténérife (1-3), l’équipe de Gérone a célébré, mardi, son retour en Liga à bord d’un bus à impériale. Et pendant les festivités, des joueurs ont sauvé la photographe du club d’une terrible chute du haut du véhicule.

Alors que le bus circulait dans les rues de la ville, il a heurté d’importantes branches. Si certains sont parvenus à les éviter, ce n’est pas le cas de Nuri Margui. La photographe du club, qui se trouvait à l’arrière du véhicule, a perdu l’équilibre et a basculé dans le vide.

Mais elle a été rattrapée in extremis par un pied par Arnau Martinez, Ramon Terrats et Gabri avant que plusieurs de leurs coéquipiers demandent au chauffeur de stopper le bus. Les policiers, qui escortait le bus à impériale, ont également accouru pour tenter de rattraper la jeune femme en cas de chute. Mais elle a pu être ramenée à bord et s’en est tirée avec une belle frayeur.