Football : Jack Grealish termine en boxer au mariage d'Harry Maguire célébré en France

Jack Grealish a été invité, ce week-end, au mariage d’Harry Maguire célébré en France. Et l’international anglais a bien profité des festivités, terminant en boxer avec une bière à la main.

Jack Grealish a encore fait parler de lui. Et pas pour ses performances sur les terrains de foot. Après sa virée très remarquée (et arrosée) du côté de Las Vegas (Etats-Unis), l’international anglais a remis ça, ce week-end, au mariage de son coéquipier en sélection Harry Maguire. Une union célébrée en France au château de Varennes (Saône et Loire), qui a coûté près de 600.000 euros, a rapporté The Sun.

Et Grealish a bien profité des festivités. Des photos partagées sur les réseaux sociaux montrent le joueur de Manchester City en boxer avec une bière à la main en train de chanter et de danser. Il a été rejoint par le chanteur Tom Grennan et le frère de Maguire, prénommé Joe, dans une ambiance très bon enfant.

Jack Grealish parties in his pants after jetting to Harry Maguire’s £500,000 French wedding https://t.co/Jzg3ujnZUp — The Sun Football (@TheSunFootball) June 26, 2022

Jack Grealish aura connu une intersaison très mouvementée. Après les festivités du titre de champion d’Angleterre décroché par Manchester City, il avait pris la direction d’Ibiza avant de rejoindre l’équipe d’Angleterre pour les matchs de Ligue des nations.

Il s’était ensuite envolé pour Las Vegas puis Mykonos, où il a assisté, mercredi dernier, au mariage de son ancien coéquipier à Aston Villa Conor Hourihane. Ce périple s’est poursuivi en Bourgogne et pourrait ne pas s’arrêter là…