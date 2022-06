Wimbledon 2022 : forfait en double après avoir battu Serena Williams, Harmony Tan provoque la colère de sa partenaire

Au lendemain de son exploit contre Serena Williams, la Française Harmony Tan a déclaré forfait pour le double de Wimbledon, mercredi, ont annoncé les organisateurs. Ce qui a provoqué la colère de sa partenaire.

En raison d'une blessure à une cuisse, Harmony Tan a déclaré forfait pour le double de Wimbledon, mercredi, au lendemain de sa victoire contre Serena Williams dans le tableau du simple dames.

La Française de 24 ans, 115e mondiale, devait faire équipe avec l'Allemande Tamara Korpatsch, qui a très mal accepté le forfait de sa partenaire.

«Je suis très triste, déçue mais aussi très fâchée de ne pas pouvoir jouer mon premier double de Grand Chelem, a-t-elle posté sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas juste envers moi, je ne méritais pas ça. Elle m'a demandé avant le tournoi si je voulais jouer le double et j'ai dit oui, ce n'est pas moi qui suis allée la chercher !»

Contre Sara Sorribes jeudi

Mardi soir, au terme d'un match à rebondissements et long de plus de trois heures, la Parisienne, entraînée par Nathalie Tauziat, avait éliminé la revenante Serena Williams (7-5, 1-6, 7-6), qui disputait son premier match en simple après un an d’absence.

«Si tu es cassée après un match de trois heures la veille, c'est que tu n'es pas capable de jouer au niveau professionnel. C'est mon opinion», a conclu Korpatsch (27 ans), classée 110e en simple et 298e en double.

Pour sa première participation au Majeur sur gazon, Harmony Tan doit affronter jeudi l'Espagnole Sara Sorribes (45e) pour tenter de se hisser au troisième tour du simple dames.