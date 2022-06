Ligue des champions : Clubs français qualifiés, mini-championnat … tout savoir sur le nouveau format qui sera diffusé sur Canal+

L’UEFA a adopté un nouveau format pour la Ligue des champions, qui entrera en vigueur à partir de la saison 2024-2025 et qui sera diffusé sur Canal+.

Face à la menace grandissante d’un projet de «Superligue» européenne, mené par douze grands clubs du Vieux Continent et qui a mis en émoi le monde du football, l’UEFA a maintenu le cap. L’instance a procédé à une profonde refonte de la plus prestigieuse des Coupes d’Europe pour lui offrir un tout nouveau visage.

Cette nouvelle formule verra donc 36 clubs, au lieu de 32 actuellement, sur la ligne de départ. Ils seront répartis dans quatre chapeaux de neuf équipes qui disputeront un mini-championnat avant les huitièmes de finale. Dans le détail, chaque club affrontera huit équipes différentes (quatre matchs à domicile, quatre matchs à l’extérieur) et disputera donc deux rencontres de plus qu’avec le format actuel (contre quatre de plus lors de la réforme adoptée en avril 2021).

Les huit meilleures équipes de cette première phase seront directement qualifiées pour 8es de finales, alors que les clubs classés entre la 9e et la 24e place s’affronteront dans des barrages en matchs aller-retour pour compléter la phase finale, qui se déroulera dans sa version actuelle (en matchs aller-retour dès 8es de finale jusqu’à la finale). Les autres seront éliminés de toutes compétitions européennes. L’idée d'un Final 4 dans un lieu unique avec des demi-finales sur un seul match n'a pas été retenue.

Trois places pour la France

La nouveauté par rapport à la première annonce, il y a quelques mois, concerne les deux places aux clubs dits «historiques», qui ne seraient pas parvenus à se qualifier par le biais de leur championnat. Elle a été abandonnée et les deux derniers billets seront distribués sur critères sportifs.

Très très heureux pour nos abonnés et nos équipes et très fier d’annoncer que @canalplus vient de remporter la diffusion de l’intégralité de la @ChampionsLeague de l’ @EuropaLeague et de la @UEFAConference_ pour 2024-2027. #historique #thebestisyettocome pic.twitter.com/NGAQgTiLcB — Maxime Saada (@maxsaada) June 29, 2022

«Les deux dernières places reviendront aux associations dont les clubs auront, collectivement, réalisé la meilleure performance au cours de la saison précédente (nombre total de points obtenus divisé par le nombre de clubs participants), explique l'UEFA sur son site. Ces deux associations bénéficieront d'une place pour le club le mieux classé dans leur championnat national après le dernier club qualifié en Ligue des champions. Par exemple, à la fin de la saison actuelle, les deux associations qui pourraient ajouter un club en Ligue des champions sur la base de la performance collective de leurs clubs seraient l'Angleterre et les Pays-Bas.» La bonne nouvelle pour la France est que si elle conserve son actuelle cinquième place à l’indice UEFA, elle se retrouvera avec trois places assurées.

Concernant sa diffusion en France, cette nouvelle formule sera diffusée en exclusivité sur Canal+. Le groupe Canal+ a en effet remporté l’appel d’offres pour diffuser la plus prestigieuse des Coupes d’Europe jusqu’en 2027. Mais ce n’est pas tout puisque pour la première fois, la chaine cryptée va diffuser l’intégralité des Coupes d'Europe de football après avoir également remporté la totalité des droits de diffusion de la Ligue Europa (C3) et de la Ligue Europa Conférence (C4).

«Mbappé, Ronaldo, Messi, Benzema, De Bruyne, Lewandowski, Salah, Mané, Neymar ... Les plus grands joueurs du monde, les plus beaux chocs européens et les meilleurs joueurs et clubs français : seulement sur Canal+», s’est félicitée la chaîne dans un communiqué. Et avec cet appel d’offres remporté, la Ligue des champions reste donc sur Canal+, qui, avec BeIN Sports, avait déjà récupéré les principaux lots de la compétition pour la période entre 2021–2024.