Formule 1 : Carlos Sainz décroche sa première victoire au terme d'un Grand Prix de Grande-Bretagne très mouvementé

Dans une fin de course haletante, Carlos Sainz a décroché la première victoire de sa carrière, ce dimanche, au Grand Prix de Grande-Bretagne, marqué par le terrible accident de Guanyu Zhou au départ.

Il a enfin débloqué son compteur. Pour son 150e Grand Prix dans la catégorie reine du sport automobile, Carlos Sainz a remporté la toute première victoire de sa carrière, ce dimanche, au terme d’un Grand Prix de Grande-Bretagne mouvementé du départ à l’arrivée. Avec ce succès, le pilote Ferrari est devenu le 2e pilote espagnol de l'histoire à s'imposer en Formule 1 après Fernando Alonso.

Mais au-delà de la performance du pilote ibérique, qui a connu un week-end rêvé avec également sa première pole position, cette course a été complétement folle, passant de la frayeur au départ au sensationnel à l’arrivée. Elle a commencé avec le spectaculaire accident à l’extinction des feux, impliquant plusieurs pilotes dont Guanyu Zhou. Impliqué dans un accrochage avec George Russel et Pierre Gasly, le pilote chinois a vu son Alfa Romeo se retourner avant de s’encastrer à pleine vitesse dans le grillage de sécurité, à quelques mètres seulement du public.

Il a fallu plusieurs minutes avant de pouvoir l’extraire de sa monoplace, mais, par miracle, il est sorti indemne de ce crash, sans aucun sauvé par son halo. Derrière, Alexander Albon a lui aussi victime d’un accident et a dû être transporté à l’hôpital pour passer «des examens de précauution».

Après un peu plus d’une heure d’interruption, un 2e départ a été donné sur le tracé de Silverstone. Cette fois, Carlos Sainz a réussi à contenir Max Verstappen. Mais il a cédé quelques tours plus tard face au Néerlandais. Le champion du monde en titre n’est toutefois pas resté très longtemps en tête, victime d’un problème mécanique avec sa Red Bull. Charles Leclerc en a alors profité pour prendre la tête. Et alors qu’il semblait filer vers la 5e victoire de sa carrière, l’abandon d’Esteban Ocon est venu rebattre les cartes avec l’entrée de la voiture de sécurité.

Nouvelle déception pour Charles Leclerc

Carlos Sainz et Lewis Hamilton se sont immédiatement engouffrés dans la voie des stands pour changer de pneus, au contraire du Monégasque. Au moment de repartir, l’Espagnol n’a fait que d’une bouchée de son coéquipier pour foncer vers son premier succès, avant que Sergio Pérez, Lewis Hamilton et Charles Leclerc ne se livrent une bataille spectaculaire pour la 2e deuxième place. Le Mexicain (2e) est sorti vainqueur de cette fabuleuse lutte devant le Britannique (3e), qui a décroché son premier podium de la saison, alors que Leclerc a dû se contenter de la 4e position.

Avec ce nouveau résultat décevant, il a manqué une occasion de se rapprocher de Verstappen, seulement 7e devant Mick Schumacher (8e), en tête du championnat du monde. «Honnêtement, je suis déçu, très très déçu. Surtout pour la première partie de la course où j’ai l’impression d’avoir perdu beaucoup de temps. On va regarder ça avec l’équipe», a lâché après la course Charles Leclerc, dépité et passablement remonté.

Sa déception contrastait avec la joie de Carlos Sainz à l’arrivée. «C’est incroyable cette première victoire au bout de mon 150e Grand Prix. C’est un jour particulier que je n’oublierai jamais», a-t-il confié. Lui, les autres pilotes et tous les amateurs de Formule 1 auront à peine le temps de se remettre des leurs émotions avec le Grand Prix d’Autriche, programmé dès la semaine prochaine, sur le circuit de Spielberg. Vivement dimanche prochain !