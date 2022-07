Grand Prix de Grande-Bretagne : des militants écologistes ont fait irruption sur le circuit pendant la course (vidéo)

Peu de temps après le départ du Grand Prix de Grande-Bretagne, ce dimanche, des militants écologistes ont fait irruption sur le circuit de Silverstone avant d’être maitrisés par la sécurité.

L’événement a été relégué au second plan par le spectaculaire accident de Guanyu Zhou au départ du Grand Prix de Grande-Bretagne. Mais il aurait pu être tout aussi dramatique que le crash du pilote chinois. Juste après l’extinction des feux, ce dimanche, des militants écologistes ont franchi les grilles de sécurité et pénétré sur le circuit de Silverstone.

Heureusement, la course venait d’être neutralisée en raison de l’accident de Guanyu Zhou et les monoplaces sont passés à faible allure à côté d’eux. Alors qu’ils s’étaient assis sur le bitume, ils ont finalement été évacués par la sécurité. «Ces personnes ont été immédiatement éloignées et l’affaire est maintenant traitée par les autorités locales», a indiqué la FIA.

We will not be spectators to government inaction. There can be NO NEW OIL in the UK. And whilst there is, action will continue. #BritishGP2022 #Formula1 #F1 #JustStopOil pic.twitter.com/5c1HXuWoXk — JustStopOil (@JustStop_Oil) July 3, 2022

Cette action a été revendiquée par le groupe d’activistes écologistes britannique Just Stop Oil, qui milite pour l’arrêt de l’exploration des énergies fossiles au Royaume-Uni. «Cinq membres de Just Stop Oil ont perturbé le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone en envahissant la piste et en s’y asseyant. Ils exigent que le gouvernement mette immédiatement un terme aux nouveaux projets pétroliers et gaziers au Royaume-Uni et ont déclaré qu'ils continueront à perturber les événements sportifs et culturels jusqu’à ce que cette demande soit satisfaite», a assuré le groupe dans un communiqué.

La menace d’une invasion du circuit planait depuis le début de week-end. Les autorités britanniques avaient été alertées et reçu «des informations crédibles» sur la possibilité «qu’un groupe de manifestants» vienne perturber le Grand Prix. Des appels au calme avaient été lancés pour ne pas mettre leur vie en danger, ni celle des pilotes, des membres de la sécurité, des bénévoles et du public. Mais ils n’ont pas été entendus.