Athlétisme : tout savoir sur Meba-Mickaël Zeze, nouvelle star du sprint français

Méba-Mickaël Zeze a marqué les esprits, dimanche 3 juillet, en devenant le quatrième Français à descendre sous la mythique barre des 10 secondes sur 100m (9’’99) et le deuxième sous les 20 secondes sur 200m (19’’97). Voici ce qu’il faut savoir de la nouvelle star du sprint tricolore.

L'athlétisme français tient peut-être son nouveau patron. A 28 ans, Méba-Mickaël Zeze a frappé très fort en Suisse le week-end dernier. Alors qu’il est depuis des années un pilier du relais 4x100m français, il n’avait jamais eu l’occasion de briller en individuel chez les seniors. C’est désormais chose faite.

Alors que ses records étaient de 10’’15 sur 100m et de 20’’41 sur 200m, établis en 2021, le natif de Saint-Aubin-lès-Elbeuf (Seine-Maritime), licencié à Mandelieu-la-Napoule, a donc explosé ses chronos en devenant le quatrième Français à courir en moins de 10 secondes sur 100m (9’’99), puis le deuxième en moins de 20 secondes sur 200m (19’’97) à La Chaux-de-Fonds (Suisse).

«Ces performances représentent toutes les années de travail, de frustration, et enfin ça se concrétise. A la base, j'étais bloqué sur les moins de 10. Mais quand je prends du recul, il y a moins de personnes qui ont fait moins de 20», a-t-il confié à L’Equipe.

Méba-Mickaël Zeze, qui a Laurence Bily et Teddy Tamgho comme entraîneurs, rejoint donc Ronald Pognon (9’’99), Christophe Lemaitre (9’’92) et Jimmy Vicaut (9’’86) sur 100m et Christophe Lemaitre (19’’80) sur 200m.

Petite pointe d’amertume, le frère aîné de Ryan Zeze (également sprinteur) devra se contenter du relais 4x100m aux Mondiaux de Eugene (15-24 juillet). Il n’était en effet pas sélectionnable en individuel sur 100m ou 200m et la période de qualification s’est terminée il y a une semaine.

Peu importe, il ne compte pas s’arrêter là. «Je compte bien confirmer et je vais me préparer pour ça, a-t-il assuré. Ça promet vraiment de belles choses car c'était un peu perfectible.» Une bonne nouvelle pour les prochaines semaines.