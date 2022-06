Athlétisme : qui a agressé Wilfried Happio avant sa finale du 400m haies ?

Agressé avant son titre de champion de France du 400m haies samedi, Wilfried Happio aurait été victime d’un règlement de comptes de la part d’un proche d’une athlète.

Wilfried Happio, champion de France du 400m haies, a été agressé juste avant sa course. Le hurdleur aurait été frappé par le frère d'une autre athlète engagée dans la compétition.

A Caen, une vingtaine de minutes avant le départ de la finale du 400m haies, alors que l’athlète tricolore s’échauffait, un homme a fait irruption sur le stade d'échauffement et l’a frappé avant d'être ceinturé par l'entraîneur de l'athlète, Olivier Vallaeys.

Sous le choc, Wilfried Happio (23 ans) a souhaité tout de même concourir. Il remportera sa course avec un record personnel à la clé et les minima pour les Mondiaux américains d'Eugene malgré son bandeau (48''57).

Selon plusieurs médias, le Martiniquais, qui a déposé plainte après qu'on lui a diagnostiqué des micro-fractures osseuses lors d'examens à l'hôpital, cette agression trouverait sa source dans une histoire entre lui et une autre athlète présente ce week-end et qui s’entraîne également à l’Insep (Institut national du sport, de l’expertise et de la performance), en région parisienne.

L’agresseur présumé serait le frère de la connaissance en question. D'abord remis en liberté, il a de nouveau été interpellé par les autorités à la suite des plaintes déposées dimanche. L'enquête suit désormais son cours afin de déterminer les motivations exactes du suspect.