Hockey sur glace : le gardien de la Russie envoyé de force dans l’armée pour avoir voulu jouer aux Etats-Unis

Recruté par le club américain des Philadelphia Flyers, le gardien de hockey sur glace Ivan Fedotov, vice-champion olympique avec la Russie, a été arrêté et envoyé de force dans l’armée pour faire son service militaire.

Il voulait vivre son rêve américain. Mais il en a été empêché. Ivan Fedotov, gardien de l’équipe de Russie de hockey sur glace, a été arrêté en fin de semaine et envoyé de force dans l’armée russe pour effectuer son service militaire. Une obligation à laquelle il est soupçonné d’avoir voulu échapper en plein conflit en Ukraine pour rejoindre la Ligue américaine de hockey (NHL) et le club des Philadelphia Flyers, où il venait de s’engager.

Agé de 25 ans, Ivan Fedotov, vice-champion olympique aux JO de Pékin, aurait été envoyé dans une importante base navale de l'Arctique, située près de Saint-Pétersbourg, avant d’être transféré dans un hôpital militaire. Car au moment de son interpellation, il a indiqué ne pas se sentir bien et aurait souffert de douleurs à l’estomac à cause du stress.

Sans que son avocat ne connaisse réellement son état de santé, laissant planer le doute sur un possible empoisonnement. «Nous ne pouvons pas dire exactement comment les choses se passent. Il était à l’hôpital, mais pour une raison quelconque, il n’était pas répertorié comme les autres patients. Ni nous, ni ses parents n’avons été autorisés à le voir», a indiqué Alexeï Ponomarev au média russe Match TV.

«Il n'a pas l'air très bien»

Il a pourtant tenté d’obtenir des explications auprès de la police. Mais sans résultat. «Récemment, la police militaire est entrée sur le territoire de l’hôpital. Je me suis présenté à eux, j’ai dit que j’étais avocat et j’ai demandé pour quel problème ils étaient venus. Ils se sont retournés, sont montés dans la voiture et n’ont plus fait de commentaires jusqu’à ce qu’ils se soient introduits dans l’enceinte de l’hôpital», a ajouté l’avocat.

Et il est d’autant plus inquiet pour son client que Fedotov se serait vu administrer «une sorte d’injection». «Il ne se sent pas très bien. Il dit qu’on lui a fait une sorte d’injection, qu’il ne connaît pas. On lui a dit que cela avait été prescrit par un médecin. Il n’a pas l’air très bien», a-t-il déclaré.

Ivan Fedotov, qui évoluait auparavant au CSKA Moscou, club étroitement lié à l’armée russe, et qui aurait résilié illégalement son contrat avec le club russe pour rejoindre Philadelphie, expliquant ainsi son arrestation, pourrait être poursuivi pour violation de l’article 328 du Code pénal, soit «évasion du service militaire ou du service civil alternatif». Porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov a d’ailleurs rappelé que «l’obligation de faire le service militaire figure dans la loi russe». Et si les faits reprochés à Fedotov sont avérés, il encourt jusqu’à deux ans de prison.