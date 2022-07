PSG : Christophe Galtier a choisi Gianluigi Donnarumma comme gardien numéro 1

Christophe Galtier aurait choisi de faire de Gianluigi Donnarumma, en concurrence avec Keylor Navas, le gardien numéro 1 du PSG la saison prochaine, selon L’Equipe.

Au moment de sa présentation, Christophe Galtier avait été interrogé sur sa future gestion des gardiens de but. Une gestion pointée du doigt la saison dernière sous les ordres de Mauricio Pochettino, qui n’avait pas clairement établi de hiérarchie. Et le nouvel entraîneur du PSG s’était voulu très clair. «Je vais rencontrer les gardiens très rapidement. J’ai par principe la volonté de nommer un numéro 1 et un numéro 2. Je fonctionne toujours comme ça, c’est plus simple pour moi et pour eux de savoir quelle est leur position au sein de l’effectif», avait confié Galtier.

Et entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, il a tranché en faveur du portier italien qu’il souhaite installer comme numéro 1, selon L’Equipe. Ce choix n’a pas été fait seulement en fonction du niveau, puisque les deux gardiens se valent, mais en fonction de la durée de leur contrat (2026 pour Donnarumma, 2024 pour Navas) et surtout de leur âge, le champion d’Europe transalpin (23 ans) représentant davantage l’avenir que le Costaricien (36 ans en décembre).

Mais s’il est présenté comme l’un des meilleurs gardiens de sa génération, Gianluigi Donnarumma demeure perfectible dans plusieurs domaines. A commencer par l’analyse du jeu avec des difficultés à mesurer le danger comme face à Karim Benzema et le Real Madrid en 8e de finale de la Ligue des champions et plus récemment avec l’équipe d’Italie contre l’Allemagne.

Navas poussé vers la sortie ?

Malgré ces imperfections, Christophe Galtier a choisi de lui donner sa confiance. Ce qui ne veut pas dire que Keylor Navas sera sa doublure. Car pour lui permettre d’évoluer dans les meilleures conditions et d’avoir moins de pression, les dirigeants parisiens pensent qu’il serait mieux que l’ancien madrilène quitte le club et ils vont s’atteler à lui trouver une porte de sortie. Mais l’affaire ne sera pas simple pour le champion de France en titre, qui a fixé son indemnité de transfert à hauteur de dix millions d’euros.

En fin de saison dernière, Navas, qui se sent bien dans la capitale et s’est imposé comme un cadre du vestiaire, avait confié son envie de rester à Paris. «J’ai un contrat de deux ans et pour moi tout est dit. J’ai toujours été un battant et j’aime les défis», avait-il déclaré début juin au quotidien espagnol AS. Un premier casse-tête pour Christophe Galtier ?