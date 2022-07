PSG : le montant astronomique déboursé pour remercier trois des quatre derniers entraîneurs

Le PSG, qui vient de se séparer de Mauricio Pochettino, a déboursé près de 40 millions pour licencier trois de ses quatre derniers entraîneurs.

Entre le PSG et ses entraîneurs, c’est souvent une histoire qui finit mal. Et qui coûte chère au club de la capitale. Ce fut encore le cas avec Mauricio Pochettino. Arrivé en janvier 2021, l’entraîneur argentin vient d’être remercié par les dirigeants parisiens, qui ont choisi Christophe Galtier pour lui succéder sur le banc. Si son renvoi ne faisait pratiquement plus aucun doute, après l’élimination en 8e de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, les négociations sur les indemnités de licenciement ont mis du temps à aboutir.

Au final, Paris devra près de 10 millions d’euros à Mauricio Pochettino, qui avait encore une année de contrat dans la capitale. Cette somme s’ajoute aux indemnités versées à Laurent Blanc et Thomas Tuchel, qui avaient également été démis de leurs fonctions prématurément. Remercié en 2017, Blanc avait perçu près de 22 millions d’euros au moment de son renvoi, alors que l’ancien international français avait encore deux ans de contrat.

De son côté, Tuchel, écarté en décembre 2020, avait reçu 7 millions d’euros lors de son départ. Au total, le PSG a ainsi déboursé près de 40 millions d’euros pour se séparer de trois de ses quatre derniers entraîneurs. Seul l’Espagnol Unay Emery était parti sans indemnité au terme de son contrat en juin 2018.