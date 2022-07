Tennis : Roger Federer disparaît du classement ATP

Absent des courts depuis un an, Roger Federer, qui se remet d’une blessure au genou, n’a plus le moindre point et ne figure plus au dernier classement ATP publié ce lundi.

La fin d’une époque. Alors qu’il n’a plus été vu sur un court depuis son élimination en quarts de finale de Wimbledon l’année dernière, Roger Federer ne figure plus au dernier classement ATP publié ce lundi. Le Suisse, qui se remet d’une nouvelle opération au genou, a perdu ses derniers points acquis il y a un an sur le gazon anglais. C’est la première fois qu’il n’est pas présent, depuis sa première apparition en septembre 1997.

A bientôt 41 ans (8 août), Roger Federer envisage néanmoins de revenir sur le circuit. Invité par les organisateurs à la cérémonie organisée pour le 100e anniversaire du court central de Wimbledon, en compagnie de nombreux anciens et actuels champions, il avait confié espérer «pouvoir revenir une fois encore» sur le gazon anglais.

Mais avant de disputer le Grand Chelem londonien, il a confirmé sa participation à la Laver Cup fin septembre et au tournoi de Bâle, organisé quelques semaines plus tard, chez lui en Suisse. L’occasion de rependre quelques points et faire sa réapparition dans le classement.

Mais il n’est pas le seul cas de cas. Serena Williams a également disparu du classement WTA. L’Américaine, qui était 1204e mondiale au début du tournoi, a fait son retour à Wimbledon, où elle a été éliminée d’entrée par la Française Harmony Tan. Mais aucun point n’était distribué cette année. Elle devrait toutefois avoir l’occasion d’en prendre à l’US Open (29 août-11 septembre).