«Je ne suis pas celui que vous croyez» : les incroyables confidences du champion olympique Mo Farah

Mo Farah, double champion olympique aux Jeux de Londres en 2012 et à Rio en 2016, a révélé dans un documentaire être arrivé illégalement en Grande-Bretagne sous une fausse identité avant d'être forcé de travailler comme domestique dans une famille.

Une histoire incroyable que Mo Farah, véritable roi des pistes d'athlétisme anobli par la reine d'Angleterre pour ses exploits olympiques, a raconté, lui qui est arrivé illégalement au Royaume-Uni durant son enfance.

«La vérité, c'est que je ne suis pas celui que vous croyez. La plupart des gens me connaissent sous le nom de Mo Farah, mais ce n'est pas la réalité. J'ai été séparé de ma mère, et j'ai été amené au Royaume-Uni illégalement sous le nom d'un autre enfant appelé Mohamed Farah», a confié le quadruple champion olympique d'athlétisme dans un entretien qui sera diffusé mercredi sur la BBC.

Olympic gold medalist Sir Mo Farah has revealed he was trafficked to the UK as a child, given a new name and forced to work a domestic servant





