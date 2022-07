Tour de France 2022 : le Canadien Hugo Houle s'impose à Foix, Jonas Vingegaard toujours en jaune

Le Canadien Hugo Houle a remporté la 16e étape du Tour de France 2022 disputée mardi entre Carcassonne et Foix. Jonas Vingegaard conserve son maillot jaune.

Hugo Houle s’est offert sa première victoire sur le Tour de France mardi à Foix. Le Canadien de 31 ans, de la formation Israel-Premier Tech s’est imposé en solitaire.

Houle a devancé de plus d'une minute le Français Valentin Madouas, le Canadien Michael Woods et l'Américain Matteo Jorgenson.

Le Québécois s'est dégagé à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée, avant Péguère. Derrière lui, Jorgenson, en poursuite, a chuté dans la descente et a perdu toute chance de revenir.

After a stunning 40km solo effort, @HugoHoule got his first ever Tour stage win!





Here's the last KM





Avec une course en solitaire de plus de 40km, @HugoHoule est venu chercher sa première victoire sur le Tour !





Revivez le dernier KM !#TDF2022 | @Continental_fr pic.twitter.com/sfs2G7XhfA

— Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2022