Football : le défenseur français Jules Koundé s'engage avec le FC Barcelone

Jules Koundé, défenseur français de Séville, s'est engagé pour cinq ans, lundi avec le FC Barcelone.

Dans les tuyaux depuis quelques temps, l'arrivée de Jules Koundé pour cinq ans au FC Barcelone est désormais officielle.

A 23 ans, le défenseur international, qui a été présenté ce lundi au Camp Nou, passe du FC Séville, qu’il avait rejoint en 2019 en provenance de Bordeaux, au Barça.

Pen to paper @jkeey4 is officially a Culer pic.twitter.com/58CJkDGEhI

His first touches in blaugrana @jkeey4 pic.twitter.com/SC3xvY1DcS

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 1, 2022