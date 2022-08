PSG : Hugo Ekitike poste une photo de lui petit avec les Ballons d’or de Lionel Messi

Hugo Ekitike, qui a rejoint le PSG cet été, a partagé une photo de lui posant devant les Ballons d’or de Lionel Messi dans le musée du FC Barcelone il y a quelques années.

«C’était écrit». Agé de 20 ans, Hugo Ekitike, nouvel attaquant parisien en provenance du Stade de Reims, a publié une photo de lui devant les Ballons d’or de son désormais coéquipier Lionel Messi dans le musée du FC Barcelone.

Sur le cliché, on voit l’ancien Rémois, qui a rejoint le PSG en prêt avec option d’achat obligatoire estimée à 36 millions d’euros, prendre la pose devant cinq des sept Ballons d’Or de l’Argentin. Ce qui sous-entend que la photo date de 2015.

Un clin d’œil très sympathique pour celui qui a toujours confié avoir Kylian Mbappé comme modèle.

Absent lors du Trophée des champions, le jeune espoir devrait prochainement faire ses débuts avec le club de la capitale. Même si la concurrence est grande à son poste, il a récemment confié ne pas être inquiet.

«Je l’appréhende super bien parce qu’au PSG, la cadence des matchs n’est pas la même qu’ailleurs, avait-il indiqué au Parisien. Il y a plus de compétitions à jouer et, en côtoyant des joueurs comme Messi, Neymar et Mbappé au quotidien, on progresse forcément. C’est à moi d’imposer ma manière de jouer pour qu’ils m’adoptent et qu’on trouve des solutions pour évoluer tous ensemble.»