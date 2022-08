Athlétisme : deux nouvelles médailles françaises pour les Championnats d'Europe

Les athlètes français ont décroché deux médailles, ce samedi 20 août, lors des Championnats d'Europe d'athlétisme de Munich.

Déjà sept médailles pour les Français depuis le début des Championnats d'Europe d'athlétisme de Munich. La Française Rénelle Lamote (28 ans) a pris la deuxième place du 800 m pour la troisième fois de sa carrière, ce samedi. En 1 min 59 sec 49, Lamote a été devancée par la vice-championne du monde britannique Keely Hodgkinson (1:59.04), la Polonaise Anna Wielgosz prenant la troisième place (1:59.87).

«Aujourd'hui, j'ai prouvé que j'étais vraiment malade (du Covid-19, ndlr) à Eugene et que j'ai la forme physique pour me battre contre les meilleures. Pour mon (nouvel) entraîneur, c'est aussi la validation de notre travail. Ca nous conforte. Moi, ça me rassure vraiment beaucoup. Je suis contente d'être toujours dans le game à 28 ans et de pouvoir être toujours dans la course pour Paris-2024, c'est super important pour moi et c'est cool», a apprécié la demi-fondeuse.

Médaille de bronze du relais 4x400 m hommes

La France a aussi décroché la médaille de bronze du relais 4x400 m hommes. Gilles Biron, Loïc Prévot, Téo Andant et Thomas Jordier ont terminé en 2 min 59 sec 64, étant devancés par le relais britannique, titré en 2 min 59 sec 35, et par les Belges (2:59.49). Placé en deuxième position dans la foulée des Britanniques par les passages solides de Prévot et Andant, Thomas Jordier (28 ans) n'a pas réussi à inquiéter les leaders, se faisant doubler dans la dernière ligne droite par Dylan Borlée, qui a apporté à son frère Kévin une 7e médaille européenne, la 5e en relais.

Les Bleus ont réussi un meilleur chrono qu'aux Championnats du monde de Eugene (Etats-Unis), où ils avaient pris la 7e place le mois dernier (3:01.35).