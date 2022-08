Ligue 1 : Le PSG surclasse Lille (1-7), un triplé pour Kylian Mbappé et un doublé pour Neymar

Le PSG a offert un nouveau récital, ce dimanche, en surclassant Lille (1-7) en clôture de la 3e journée de Ligue 1 avec un triplé de Kylian Mbappé, un doublé de Neymar, et des buts de Lionel Messi et Achraf Hakimi.

L’arbitre a sifflé la fin du match avant même la 90e minute. Comme pour mettre rapidement un terme au calvaire vécu par le Losc. Car sur la pelouse lilloise, le PSG a surclassé, ce dimanche, son adversaire nordiste en clôture de la 3e journée de Ligue 1 avec une énorme gifle (1-7). Un succès net et sans bavure qui confirme l’excellent début de saison des Parisiens, déjà faciles vainqueurs à Clermont (0-5) et contre Montpellier (5-2). Et la polémique du «penaltygate» entre Kylian Mbappé et Neymar née la semaine dernière face au club héraultais a été balayée en seulement 8 secondes.

Le temps pour l’international français, dont l'attitude était particulièrement scrutée, d’ouvrir le score. Lancé en profondeur à la limite du hors-jeu par Lionel Messi, il a conclu une combinaison qui semble avoir été travaillé d’un lob subtil sur le portier lillois Léo Jardim. Avec cette réalisation ultra rapide, l’international tricolore en a profité pour égaler le record du but le plus rapide de l'histoire du championnat inscrit par Michel Rio avec Caen contre Cannes en février 1992. Un but fêté avec un large sourire et l’ensemble de ses coéquipiers tout aussi heureux.

Avec le plaisir de jouer retrouvé, après sa mine boudeuse aperçue la semaine passée, le natif de Bondy a inscrit deux autres buts sur des passes de Neymar (66e, 87e) comme pour enterrer définitivement leur supposée brouille. Passeur décisif également sur la réalisation d’Achraf Hakimi (39e), le Brésilien a pour sa part confirmé sa grande forme depuis le début de la saison avec un nouveau doublé (43e, 52e). Depuis le début de la saison, le n°10 parisien est impliqué sur onze (5 buts, 6 passes) des 17 buts marqués par le champion de France en titre.

Quel début de saison de la part de @neymarjr !#LOSCPSG pic.twitter.com/TxcyN6oygj — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) August 21, 2022

Troisième homme du trio, qui donne enfin sa pleine mesure, Lionel Messi a lui aussi prouvé qu’il était dans de bonnes dispositions en ce début de saison et participé à ce festival dans le nord avec un nouveau but (28e). Seul accroc au terme de cette nouvelle soirée flamboyante et d’une prestation aboutie, le but encaissé qui a provoqué la colère de Gianluigi Donnarumma (54e). Mais pas suffisant pour remettre en cause la victoire étincelante du PSG, qui semble sans rival et parti pour écraser cette saison de Ligue 1 avec une telle force collective.

Monaco, qui se déplace la semaine prochaine, au Parc des Princes, peut s’inquiéter. Mais avant les hommes de Christophe Galtier, qui a su (re)donner vie à cette équipe en l’espace de quelques semaines seulement, connaitront jeudi leurs adversaires en Ligue des champions.