Ligue 1 : victoires, buts, points… Quels records le PSG peut-il battre cette saison ?

Large vainqueur de ses trois premiers matchs, le PSG a entamé la saison de Ligue 1 sur un rythme d’enfer et pourrait battre plusieurs records.

Trois victoires en autant de rencontres et déjà 17 buts marqués. Le PSG a entamé sa saison de Ligue 1 pied au plancher écœurant chacun de ses adversaires. Très attendu, après l’arrivée sur le banc de Christophe Galtier, le club de la capitale a surclassé Clermont (0-5), Montpellier (5-2) et Lille (1-7) et semble lancé pour battre des records.

A commencer par celui du nombre de buts. Avec 17 réalisations en trois matchs, le champion de France en titre est parti sur des bases très élevées. A ce stade, seul Rennes a fait mieux avec 18 buts lors de la saison 1950-1951. Le meilleur total du club parisien date de la saison 2017-2018, la première de Neymar et Kylian Mbappé dans la capitale, avec 108 réalisations sous les ordres d’Unai Emery.

En plus d’améliorer cette marque, les coéquipiers de Marquinhos pourraient aller chercher les 118 buts inscrits par le RC Paris en 1959-1960. Et pourquoi pas par la même occasion faire tomber le record de la plus large victoire, détenu par Sochaux face à Valenciennes (12-1 en 1935-1936).

déjà détenteur de plusieurs records

Le record de victoires sur une même saison pourrait également être dans leur viseur. Avec 30 succès, lors de la saison 2015-2016, le PSG le détient déjà, mais il le partage avec Monaco qui l’a égalé la saison suivante. Les Parisiens pourraient être tentés de le détenir seul. Deux records historiques pourraient également figurer à leur tableau de chasse : les 19 victoires à domicile de Saint-Etienne, qui est la seule équipe à avoir réussi cet exploit lors la saison 1974-1975, et la série de 32 matchs d'affilée sans défaite du FC Nantes datant de la saison 1994-1995.

Depuis l’arrivée des Qataris à la tête du club en 2011, Paris est déjà détenteur de plusieurs records hexagonaux avec le nombre de points (96 en 2015-2016), le plus grand nombre de points pris à l’extérieur (48 en 2015-2016), la plus grande différence de buts (+83 en 2015-2016), le plus grand nombre de victoires à l’extérieur (15 en 2015-2016), le plus grand écart avec le dauphin (31 sur Lyon en 2015-2016), le plus faible nombre de buts encaissés (19 en 2015-2016) et le plus grand nombre de victoires consécutives (14 succès en 2018-2019). Autant de records qui pourraient être améliorés pour permettre au PSG de réaliser une saison historique.