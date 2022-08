Football : un match a duré près de 5 heures en Ukraine en raison d’alertes aériennes

Ce mercredi, à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, un match de football opposant le Rukh Lviv au Metalist Kharkiv a duré près de 4h30 à cause d'alertes au bombardement aérien.

Peur sur le terrain de football. Ce mercredi, les équipes du Rukh Lviv et du Metalist Kharkiv ont vécu le match le plus tourmenté de leur histoire. En effet, la rencontre a duré 4 heures et 27 minutes, en raison de multiples alertes aériennes qui menaçaient la zone du stade.

Jogadores de Rukh Lviv e Metalist Kharkiv se refugiaram em um bunker antiaéreo depois que um alarme aéreo disparou antes do início da partida. pic.twitter.com/28gBFuAVAn — Lucas Alef (@LucasAlef12) August 24, 2022

Cette rencontre se déroulait dans le cadre de la reprise du championnat ukrainien, malgré le conflit qui s'éternise avec la Russie dans l'est du pays. Au total, seize équipes font partie de la première division, dont les célèbres Dynamo Kiev et Shakhtar Donetsk.

Une attente interminable

Pour ce match de la première journée, Lviv accueillait la rencontre entre l'une de ses équipes, le Rukh, et celle de Metalist Kharkiv. Alors que les vingt-deux acteurs étaient sur le terrain, dans un stade vide de tout spectateur, le match a été interrompu une première fois à la 43e minute.

Перша тривога на матчах УПЛ. Рух - Металіст. 43 хвилина.





Козловський кричить: та дайте вже дограти ті дві хвилини pic.twitter.com/evx2Jc7xGs — Андрій Сеньків (@sydoriv_castle) August 24, 2022

Dans une vidéo publiée sur Twitter, on peut entendre une sirène d'alerte retentir alors que les joueurs sont encore sur le terrain, avec un score de 1-1. Le speaker demande aux équipes de rentrer au vestiaire pour se mettre à l'abri, tandis qu'un homme demande à finir cette première mi-temps.

A la suite de deux nouvelles interruptions, la rencontre a duré près de 4h30, au lieu des 90 minutes réglementaires. Les équipes se sont réfugiées dans un abri pendant plus de 2h30, sans qu'aucune frappe aérienne ne soit détectée dans la zone autour du stade. Le match s'est soldé par une victoire du Metalist Kharkiv chez les locaux, 1-2.

Ce mercredi 24 août était une date hautement symbolique pour les Ukrainiens. En effet, ce même jour, en 1991, l'Ukraine prenait son indépendance de l'URSS.

C'est également le triste anniversaire des six mois de lutte contre l'invasion des forces armées russes. La ville de Kviv, terre d'accueil de nombreux réfugiés de l'est du pays, a subi de violentes attaques aériennes depuis le début du conflit.