Trophée UEFA : Karim Benzema élu joueur de l'année

En marge du tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions, l’UEFA a décerné le titre de joueur de l’année au Français Karim Benzema, vainqueur de la coupe aux grandes oreilles avec le Real Madrid.

Le buteur madrilène Karim Benzema a remporté le trophée du joueur de l'année, ce jeudi à Istanbul, lors de la cérémonie du tirage au sort des groupes de la Ligue des champions.

Le Français a mené son équipe au titre européen en marquant 14 buts lors de la campagne 2021-2022. Il a notamment inscrit de nombreuses réalisations importantes.

Meilleur joueur UEFA : Karim Benzema (Real Madrid)

Meilleur entraineur : Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Joueuse UEFA : Alexia Putellas (FC Barcelone).

