Affaire Paul Pogba : tout savoir sur son frère Mathias

Tous les yeux sont rivés sur les frères Pogba depuis la vidéo postée à l’encontre de Paul Pogba par son frère Mathias. Mais qui est Mathias Pogba ?

La désunion d’une fratrie soudée. Tout a commencé par une vidéo postée, samedi soir, sur les réseaux sociaux par Mathias Pogba, dans laquelle il affirme avoir des informations qui pourraient nuire durablement à son frère Paul. De son côté, le célèbre footballeur français, qui aurait fini par verser 100.000 euros à des maîtres-chanteurs, accuse son grand frère et des amis communs de longue date d'avoir tenté de lui extorquer des fonds.

Pourtant, Paul, Mathis et Florentin apparaissaient comme trois frères, unis non seulement par une ressemblance physique indéniable, mais surtout par une complicité dont ont pu être témoins de nombreux internautes, notamment par leurs chorégraphies improvisées sur les réseaux sociaux.

Né en 1990 à Conakry (Guinée) avec son jumeau Florentin, Mathias Pogba a aussi suivi la voie du football. Si sa carrière n’est pas allée aussi loin que celle de Paul Pogba ou de son frère jumeau Florentin, désormais joueur en Inde, l'attaquant, qui a été international guinéen (5 sélections, 0 but), a écumé les clubs à travers l'Europe et est passé notamment par les deuxièmes et troisièmes divisions italiennes, anglaises, et espagnoles. Son parcours l'a emmené jusqu'à l’ASM Belfort en National 2, où il jouait la saison dernière.

MATHIAS POGBA «JOUAIT BEAUCOUP AVEC LA NOTORIÉTÉ DE SON FRÈRE», SELON UN ANCIEN ENTRAÎNEUR

Lors de son passage à Quimper, qui évoluait en CFA, en 2009, Mathias Pogba ne semble pas avoir laissé une impression transcendante : «Il a laissé un souvenir très quelconque», s’est souvenu Jo Dorval dans Le Parisien.

Selon le dirigeant du Stade Quimpérois, le jeune sportif, qui a été champion de France de tennis de table dans sa jeunese, jouait de la notoriété de son frère Paul, et estimait qu’il n’avait rien à apprendre : «Il avait des qualités, mais il se la jouait. Il rappelait un peu qu’il était intouchable et n’acceptait pas les critiques», a-t-il poursuivi.

Mathias Pogba, qui est désormais sans club, a également a été consultant pour différents médias en France comme en Espagne. Le jeune homme de 32 ans s’est également lancé dans l'entrepreunariat avec l’ouverture d’un barber shop parisien nommé La Ruche Ink & Barber, qu’il co-gère avec son frère jumeau.