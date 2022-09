US Open : Serena Williams bat la n°2 mondiale et repousse ses adieux

L'Américaine Serena Williams s'est qualifiée pour le troisième tour de l'US Open en battant Anett Kontaveit, n°2 mondiale.

Serena Williams n'en a pas encore fini. Elle s'est qualifiée ce 31 août pour le troisième tour de l'US Open, qui pourrait être l'ultime tournoi de sa carrière. Elle a battu la n°2 mondiale, l'Estonienne Anett Kontaveit, 7-6 (7/4), 2-6, 6-2.

A 40 ans, Serena Williams occupe actuellement le 605ème rang du classement mondial. Elle affrontera au prochain tour l'Australienne Ajla Tomljanovic (46ème).

Serena Williams est considérée comme la plus grande joueuse de tennis de tous les temps. Avec 23 victoires en Grand Chelem, elle détient le record du plus grand nombre de titres majeurs remportés en simple dames, dépassant Steffi Graf (22 Grands Chelems). Elle a également été classée n°1 mondiale pendant plus de 300 semaines.

L'Américaine a évoqué son prochain retrait du circuit, sans préciser de date ni de lieu. Au contraire, sa soeur Venus, 42 ans, refuse d'évoquer la retraite. Celle qui a remporté 7 Grands Chelems en simple au cours de sa carrière a été éliminée dès le premier tour de l'US Open, face à la Belge Alison Van Uytvanck (43ème).

«Pour l'instant, je suis juste concentrée sur le double», a répondu Venus Williams après avoir été interrogée sur son avenir.